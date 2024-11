Linkin Park: Spevák bol od siedmich rokov zneužívaný starším mužom, novú členku obviňujú z prepojenia na scientologickú cirkev

Legendárna americká kapela je späť s novou speváčkou. Hudobníci sa vrátili v zmenenej zostave na pódiá po siedmich rokoch od smrti Chestera Benningtona a už 15. novembra predstavia fanúšikom aj nový album From Zero.

Je správne, že ohlásili comeback alebo mali radšej nadobro skončiť? Dokážu ešte vytvoriť niečo tak magické a silné, ako kedysi? Vrátia sa s rovnakou energiou? Aj tieto otázky si posledné mesiace položila asi väčšina fanúšikov Linkin Parku.

Ich dilemu napokon hravo vyriešila charizmatická speváčka Emily Armstrong, ktorej hlas preráža múry a rozbíja okná ako masívna tlaková vlna. Stačí sa na pár sekúnd započúvať do nových troch singlov kapely a hneď si uvedomíš, prečo je práve ona náhradou za zosnulého Chestera.

Vyvoláva podobné zimomriavky a pocity ako on, keď na štadiónoch zúrivo spieval pred niekoľkotisícovým davom hity ako One Step Closer, Bleed It Out, Given Up, No More Sorrow či Crawling.

Jeho spev, prostredníctvom ktorého sa zbavoval démonov v hlave, sa zarýval hlboko pod kožu a vďaka jeho textom sa fanúšikovia po celom svete mohli ľahšie vyrovnať s ťaživými a bolestivými traumami. Sám ich totiž mal neúrekom.

Linkin Park je bez pochýb jednou z najvplyvnejších kapiel nového milénia. Svojím zvukom a zároveň imidžom band z Kalifornie navždy zmenil pravidlá hry. Predala viac než sto miliónov nahrávok po celom svete a získala dve ceny Grammy.

Hudobní kritici ju síce radi hádžu do žánrovej škatuľky s názvom nu metal, prešla si rôznymi obdobiami. Oslovila fanúšikov nielen z rockového sveta, keďže v songoch okrem metalu a rapu dodnes využíva aj výrazné prvky elektroniky, či popu.

Ako a kde začal ich príbeh, čo ich formovalo a čím všetkým si počas niekoľkých dekád prešli? To všetko ti priblížime v tomto článku. Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj na našom webe všetko bez obmedzení.

Xero, Hybrid Theory a Lincoln Park

Tí, ktorí toho o kapele nemajú príliš veľa naštudované, si často mylne myslia, že Linkin Park založil Chester Bennington. Pravdou však je, že nebol ani prvým spevákom. Od samého začiatku ide najmä o kapelu Mika Shinodu. Založil ju ešte v roku 1996 s Bradom Delsonom (gitara) a Robom Bourdonom (bicie) pod názvom Xero.

Partia, ktorá sa poznala z rovnakej strednej školy v Agoura Hills, nahrala o rok neskôr prvé demo. K tomu, aby získala aj zmluvu s nejakým serióznym vydavateľstvom im pomáhal ich známy Jeff Blue, zástupca hudobnej spoločnosti A&R (neskôr o kapele napísal knihu One Step Closer: From Xero to #1: Becoming Linkin Park).

Paradoxne bol jediný, kto veril v to, že kapela má väčší potenciál, pretože všetky nahrávacie spoločnosti sa od nej stránili. Jej propagácia ho stála veľa úsilia, no napokon sa stal práve tým, kto urobil ten najdôležitejší krok. „Veril som, že slabinou je hlavný spevák. Uvedomte si však, že nájsť nového speváka je najťažšia vec, pretože je hlavným hlasom kapely,“ povedal pre magazín GENRE IS DEAD! o vtedajšom spevákovi Markovi Wakefieldovi, ktorého z kapely vyhodili.

„Mali sme Mikea Shinodu, ktorý je úžasný raper, ale to, čo urobilo túto kapelu jedinečnou, boli dvaja vokalisti. To bolo niečo špeciálne. Nájsť vokalistu, ktorý dokáže pozdvihnúť Mikeov výkon a zaspievať melódiu, bolo ako nájsť ihlu v kope sena. Bolo to však potrebné urobiť, pretože som to dlžil všetkým zúčastneným. Musel som byť tým zlým. Niekto musí robiť tie nepríjemné rozhodnutia. Ukázalo sa, že to bolo skvelé rozhodnutie, pretože sa mi podarilo nájsť Chestera,“ doplnil Blue.

Chester Bennington. Zdroj: Junko Kimura/Getty Images

Benningtonovi poslal demonahrávky na ukážku a ihneď ho zaujali. „Cítil som, že by som mohol zlepšiť melódie, pokiaľ ide o ich refrény... Niečo mi hovorilo, že toto je zlatý lístok, do továrne na čokoládu Willyho Wonku,“ povedal spevák pre Kerrang. Keď si Blue napokon vypočul to, čo do nahrávok naspieval Chester, vyrazilo mu to dych.

„Každé preskočenie jeho hlasu malo svoj príbeh. Bolo to autentické, zraniteľné, naliehavé, krásne a zasiahlo ťa to do útrob,“ nešetril chválou. V tom čase síce Bennington hral v kapele Grey Daze, no ponuka spievať so Shinodom bola lákavejšia a tak ju prijal. Po jeho príchode sa kapela premenovala na Hybrid Theory.

Napokon názov zmenila pre podobnosť s elektronickým duom Hybrid. Po rôznych variantoch medzi ktorými boli aj Plear, Platinum Lotus Foundation, či Lincoln Park, nakoniec vznikol finálny Linkin Park.

Zneužívanie v siedmych rokoch a jedenásť dávok LSD denne

Temný videoklip s nadprirodzenými prvkami k prvému singlu One Step Closer nemohol výstižnejšie definovať Linkin Park. Agresívny dvojhlas, tvrdé gitarové riffy, depresívny text o „státí na okraji“ a záhadní pomaľovaní bojovníci okamžite upútali pozornosť. Po dopočúvaní skladby sa poslucháči cítili, akoby ich prešiel parný valec.