Peter trpí syndrómom chodiacich mŕtvol: Blízkosť smrti sa mi zafixovala v hlave. Občas okolo seba cítim zápach hnijúceho mäsa

„Necítim žiadnu bolesť ani dotyk. Keď si varím obed a náhodou sa porežem, stekajúca krv mi pripadá ako ilúzia,“ hovorí Peter, ktorý už viac ako rok trpí cotardovým syndrómom.

Syndróm chodiacich mŕtvol je veľmi zriedkavé duševné ochorenie. Ľudia, ktorí s ním žijú, zápasia s doslova pocitmi umierania alebo neexistencie. „Často iba ležím v posteli a pozerám sa do stropu s pocitom, že sa doslova rozpadávam v posteli,“ vysvetľuje v rozhovore Peter.

Ľudia postihnutí týmto syndrómom môžu byť dokonca presvedčení, že ich telo hnije, alebo že im v žilách neprúdi krv a nemajú vnútorné orgány. Cotardov syndróm často sprevádzajú aj ďalšie závažné psychické ochorenia, ako je depresia, schizofrénia alebo bipolárna porucha.

„Svojej mame som o tom povedal až po niekoľkých mesiacoch, po tom, čo si na mne začala všímať zvláštne správanie. Keď otvorila dvere do mojej izby a videla, že bez pohnutia pozerám do blba a že po nociach nespím. Keď ma chytila za ruku, všimla si, že nereagujem, že to vlastne vôbec necítim a začala sa ma vypytovať, čo sa deje,“ hovorí mladý Slovák.

Peter v rozhovore pre Refresher opísal život so vzácnym ochorením, špecifikoval konkrétne situácie a bližšie opísal, čo mu pomáha uvedomiť si realitu, že je stále nažive.

Meno respondenta sme v článku na jeho požiadanie zmenili s cieľom zachovať jeho súkromie a anonymitu. Redakcia jeho identitu pozná.



Ak chceš čítať viac zaujímavých rozhovorov, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj prístup ku všetkým článkom na našom webe.

V tomto článku si prečítaš: Ako Peter opísal pocit, kedy bol blízko k smrti.

Ako bojuje s „mŕtvolným pocitom“ a čo mu pomáha uvedomiť si realitu.

Prečo si obľúbil piercingy a extravagantný štýl obliekania.

Ako opisuje halucinácie, ktoré mu navodzujú zápach hnijúceho mäsa.

Ak človek trpí niečím takýmto, môže mať problém nájsť si prácu.

Na základe čoho si zistil, že trpíš cotardovým syndrómom?

Ja som sa v tínedžerskom veku liečil z OCD (obsesívno-kompulzívnej poruchy). Že sa u mňa mohol vyvinúť Cotardov syndróm, som zistil, keď moja kamarátka, študentka psychológie, robila projekt a potrebovala psychologický posudok nejakého človeka.

Vedela, že mám diagnostikovanú OCD. Kládla mi rôzne otázky, robila mi posudok a nadobudla podozrenie, že mám vysoký stupeň depresie a Cotardov syndróm. Veľa ľudí hovorí, že Cotardov syndróm je posledný stupeň depresie.

Diagnostikoval ti toto ochorenie aj psychiater?

Áno, riešil som to cez rodinnú známosť. Kvôli práci som to však nechcel mať v papieroch. Ak človek trpí niečím takýmto, môže mať problém nájsť si prácu.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash.com

Ako by si svoje pocity opísal človeku, ktorý sa s niečím podobným nikdy nestretol alebo o tvojom syndróme nikdy nepočul?

Cítim takú prázdnotu v samote. Keď dôjdem domov, ľahnem si, idem si navariť alebo hocičo iné, tak už u mňa nefungujú bežné pocity. Nebadať na mne žiaden náznak úsmevu, zamyslenia, už proste chodím iba ako zombík. Zdravý človek by si doma po práci pozrel nejaký film alebo sa niečomu venoval. Ja často iba ležím v posteli a pozerám sa do stropu s pocitom, že sa doslova rozpadávam v posteli.

Ako hovoria ľudia, ktorí boli blízko smrti, ten pocit je veľmi blažený. Nechcem, aby to vyznelo hlúpo, ale je to naozaj tak. Pocit zomierania by som opísal k pocitu, keď si veľmi unavený a zaspávaš. Lenže pocit sa v hlave zafixuje, príjemno sa vytráca a ostáva iba nekonečná prázdnota. Nič. Tak by som opísal Cotardov syndróm.

Tušíš, čo u teba tento stav vyvolalo?

Prežil som veľmi ťažký večer, kedy som požil veľa alkoholu. Mal som pocit, že na mňa okolie začalo vyvíjať veľký tlak. Mal som vtedy nezhody v rodine, medzi kamarátmi aj nezhody s priateľkou. S alkoholom som sa však začal cítiť príjemne.

Bol som v poriadku, nič som neriešil, až som zaspal vo vani...