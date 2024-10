Fanúšikovia Calina odhalili jeho údajný tajný profil na Spotify. Nájdeš tam tri tracky

Calin svoje „Mám dva životy - Hannah Montana“ zrejme zobral vážne.

Calin má mať na platforme tajné konto, tvrdia niektorí jeho fanúšikovia. Pod pseudonymom Skippy McDiddy pribudli tri jeho skladby. Fanúšikovia to odhalili a na tému vedú na TikToku vášnivú diskusiu.

Calinov druhý profil má na streamovacej platforme približne 7-tisíc poslucháčov mesačne. Na jeho profile sú aktuálne štyri pesničky - „Balík trávy“, ktorý vytvoril ako feat s raperom Lajfrom. Ďalej tam nájdeš sólo tracky „Záclona“ a „Sladkých 17.“

Niektorí z jeho fanúšikov sú na autora videa, ktorý profil zverejnil, nahnevaní. V komentároch mu odkazujú, že keď to umelec zverejnil tajne, mal by to rešpektovať. Iní to berú s humorom a myslia si, že o nič nejde. „Mám dva životy, Hannah Montana,“ napísal používateľ na adresu rapera, čím narážal na jeho lyrics.

Calin sa k svojmu tajnému profilu zatiaľ nevyjadril. To, či vysvetlí svoj zámer, alebo si to nechá pre seba, zatiaľ môžeš len hádať.