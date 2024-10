Newyorský raper nečakane zomrel. Ako hasič zasahoval aj pri útoku z 11. septembra

Vo veku 52 rokov v sobotu nečakane zomrel brooklynský raper a producent Ka. Jeho rodina túto správu potvrdila v príspevku na Instagrame.

„S ťažkým srdcom oznamujeme, že Kaseem Ryan, raper a producent známy ako Ka, nečakane zomrel 12. októbra v New Yorku vo veku 52 rokov," uviedli jeho pozostalí vo svojom príspevku.

Ka sa narodil v roku 1972 v Brownsville, chudobnej štvrti v Brooklyne. Pomery z ktorých pochádzal formovali jeho osobnosť a tvorbu. Ka počas svojej hudobnej kariéry vydal 11 kritikmi oceňovaných albumov. Svoju hudobnú kariéru začal začiatkom 90. rokov v skupine Natural Elements. Po odchode z kapely založil so svojím priateľom Kevom duo Nightbreed.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Ka (@brownsvilleka)

V roku 1999 opustil hudobný priemysel a stal sa hasičom. V roku 2008 sa k nemu opäť vrátil ako sólový umelec. Svojím prvým sólovým albumom Iron Works odštartoval sériu úspešných albumov. Svoj najnovší, The Thief Next to Jesus, vydal v auguste tohto roku, informoval časopis Variety.

Ka dosiahol hodnosť kapitána v newyorskom hasičskom zbore. Počas útokov na Svetové obchodné centrum 11. septembra 2001 zasahoval medzi prvými. Počas svojej sólovej kariéry kombinoval prácu hasiča a rapera. „Mám prácu na plný úväzok. Pracujem takmer stále,“ povedal v roku 2013 pre časopis Complex. Práca hasiča mu podľa jeho slov poskytla slobodu venovať sa svojmu umeniu.

Jeff Weiss, spisovateľ a zakladateľ POW Recordings, si na rapera spomína takto: „RIP Ka, najväčší minimalistický raper, ktorý bol nenapodobiteľne oddaný svojmu mestu a remeslu. Bolesť, smútok a múdrosť v každom takte.“