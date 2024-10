Snoop Dogg je konečne očistený od vraždy. Prípad spred 31 rokov oficiálne uzavreli

Hoci bol raper od obvinenia oslobodený v roku 1996, záznamu ho zbavili až včera.

Raper Snoop Dogg sa v roku 1993 dostal do konfliktu a spolu s jeho bodyguardom mali zastreliť člena gangu. Za samotnú streľbu mal byť zodpovedný jeho ochrankár, no raper šoféroval auto, z ktorého sa strieľalo. Hoci bol raper z obvinenia očistený po súdnom konaní v roku 1996, záznamu ho zbavili až včera, informuje portál Daily Mail.

Na začiatku tohto roka mal raper požiadať súd o to, aby zapečatili jeho záznam. V praxi to znamená, že prípad v podstate zmizne. Nebude ho nutné dokladovať počas toho, ak by sa rozhodol študovať alebo kúpiť nehnuteľnosť. Záznamy o trestnej činnosti sa prikladajú aj vtedy, ak si dotyčný hľadá prácu. Súd raperovi vo veci vyhovel a zodpovednosti ho zbavil.

Obľúbený raper mal v mladosti problémy s gangami a bol zapletený aj do obchodovania s drogami. Počas tohto obdobia bol dokonca viackrát vo výkone trestu.