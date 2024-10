Internetom sa šíri video drzého správania Anne Hathaway k novinárke. Herečka sa ospravedlnila prostredníctvom emailu

Herečka novinárku pozvala, aby s ňou na budúci rok urobila ďalší rozhovor.

Nórska novinárka Kjersti Flaa zverejnila zábery z rozhovoru, ktorý robila v roku 2012 s Anne Hathaway. Tá sa k nej počas interview správala podľa jej slov nezdvorilo. Herečka jej po 12 rokoch poslala list, v ktorom sa za správanie ospravedlňuje.

Flaa tento rok už vyvolala vlnu kontroverzie, keď zverejnila rozhovor s Blake Lively. Tá jej gratulovala k tehotenskému brušku, no novinárka v tom čase dieťa nečakala, dokonca mala problém s otehotnením. V tomto prípade sa ľudia s moderátorkou jasne stotožnili, no dnes majú na situáciu iný názor.

Herečka sa jej ospravedlnila

V roku 2012 sedela Flaa v štúdiu s Anne Hathaway, Hughom Jackmanom a Eddiem Redmaynom. Hercov vyzvala, aby odpovede spievali, keďže išlo o rozhovor k pripravovanému muzikálu Bedári.

Kým mužské osadenstvo s takýmto konceptom súhlasilo, Anne to odmietla. „No, ja to robiť nebudem, ale vy ste viac než vítaní spievať,“ povedala herečka. V ďalšej časti rozhovoru odpovedala jednoslovnými odpoveďami, čím dostala moderátorku do úzkych. Tá jej správanie vyhodnotila ako drzé.

Po tom, čo novinárka zverejnila zábery, sa jej herečka ospravedlnila. Flaa to prekvapilo. „Nečakala som, že sa ozve. Myslela som si, že nikdy to video neuvidí, ale stalo sa. A urobila niečo skvelé,“ povedala na jej adresu vo svojom videu.

V emaili jej vraj herečka vysvetlila, čím si v danej chvíli prechádzala a prečo sa tak správala. Zároveň ju herečka pozvala, aby s ňou v roku 2025 urobila rozhovor. Chystá sa totiž premiéra ďalšieho filmu.

Niektorí používatelia sociálnych sietí si myslia, že správanie Lively a Hathaway sa nedá porovnávať. Kým Blake Lively za výroky odsúdili, v prípade druhej herečky si myslia, že ide o niečo iné. Majú pocit, že novinárka chce na seba pritiahnuť pozornosť.