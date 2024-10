Messi vydal svoju úplne prvú voňavku. Má odrážať podstatu majstra sveta, otca a gentlemana

Vôňa zachytáva podstatu Messiho „skromnej, no silnej osobnosti“.

Futbalová legenda Lionel Messi sa už neraz snažil posunúť od sveta športu. Vystupoval v mnohých reklamných spotoch známych značiek ako Lays či Pepsi, no tentokrát sa konečne stal tvárou vlastného biznisu – svojej novej vône MESSI - The Fragrance.

Slogan vône „Messi, more than we see“ nesie myšlienku, že sa za futbalovou legendou a veľkým menom skrýva viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Vôňa teda zachytáva podstatu Messiho „skromnej, no silnej osobnosti“.

„Vždy som mal vášeň pre vôňu a som nesmierne nadšený, že môžem vytvoriť svoju vlastnú charakteristickú vôňu. Toto je skutočne jedinečná a inšpiratívna voňavka v personalizovanom flakóne pre všetkých fanúšikov na celom svete,“ tvrdí Messi.

Voňavka je dostupná na oficiálnej webstránke messifragrances.com a kúpiť si ju môžeš za 70 eur. K dispozícii je aj darčekový set s telovým mydlom a cestovnou taškou za 85 eur.