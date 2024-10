Rudeboys Radio: Ministerstvo napadá peacefull klubové prostredie. Influencerov DJov preverí čas (Rozhovor)

Známu trojicu spoznáš vďaka kvalitnému výberu hudby, dobrému štýlu obliekania, tanečným pohybom a vône vonných tyčiniek.

Energické trio známe ako Rudeboys Radio, ktoré tvorí Otec Mirec, Spunkey a Romski, je v klubovej kultúre známe svojimi dynamickými vystúpeniami. Chalani v setoch kombinujú viaceré hudobné žánre ako hip-hop, baile funk, R'n'B či house.

Otec Mirec, Spunkey a Romski nám porozprávali aj o svojej DJskej kariére, ktorá ich vyniesla do popredia klubovej scény nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Chalani prezradili, či sa niekedy stretli so stalkingom a aj to, čo by robili, keby neboli DJs.

Pre Refresher prezradili, aký majú pohľad na aktuálnu situáciu v slovenskej kultúre, ktorá v poslednom období čelí mnohým výzvam. Prezradili, ako vnímajú zmenu atmosféry a kontroly zo strany úradov, ktoré často zasahujú do slobody klubovej scény.

Situáciu v kultúre kritizuje okrem odborníkov aj široká verejnosť. Ministerka Šimkovičová zasahuje do každej sféry. Nedávno sa konalo protestné podujatie pred budovou ministerstva v Bratislave, kde hralo niekoľko DJov. Ako vnímate aktuálnu situáciu?

Spunkey: Situácia nás taktiež znepokojuje. Myslíme si, že klubová scéna je jedno z najotvorenejších prostredí, máme ho veľmi radi, a preto v ňom trávime toľko veľa času. Trápi nás, že ministerstvo napadá také peacefull prostredie. Namiesto toho, aby takéto veci podporovali a kŕmili malé semienka kultúry, ktoré sa môžu rozrásť vo väčšie umenie, tak ho podkopávajú.

Otec Mirec: Keď sa spätne vrátim k odvolaniu generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku, počas jeho éry bolo divadlo v rozkvete a bolo otvorené aj iným veciam. Drlička nám dal niekoľkokrát povolenie tancovať pri divadle a bolo cítiť, že je otvorený aj iným undergroundovým umeniam.

Keď som sledoval jeho odvolanie a čítal, čo sa deje, tak som to bral ako jeden veľký redflag, že nejdeme úplne správnym smerom. Z ukazovania v krojoch, vyjadrení a ďalších odvolávaní cítiť plytký prístup a manipuláciu. Je to niečo, čo ide protichodne s tým, čo uznávame a čo si myslíme, že by malo byť v kultúre prezentované.

Okrem iného začala polícia realizovať razie v kluboch.

Otec Mirec: Z toho sa cítim bytostne veľmi znepokojený. Čítal som aj vyjadrenia okresnej organizácie strany Smer v Pezinku o radikalizácii, znásilňovaní v kluboch, že ide o „semenište drog“. Toto sú prepálené a nepravdivé veci. Taktiež spomínali aj bitky. Tie som v klube nezažil už roky. V dedinských krčmách sa chlapi bijú častejšie ako v kluboch, kde je SBS, ktorá dáva na takéto veci pozor. Tu vidieť ako sa aktuálna politická scéna snaží naštrbovať kultúrne prostredie a ničiť v ňom slobodu a voľnosť.

To, čo prinášame je nabádanie ľudí na užívanie hudby a nie na užívanie drog.

Razie sa konali v podnikoch KC Dunaj, Alchymista a Wax2. Je možné, že čoskoro zavítajú aj do klubu Šafko, kde často hrávate a organizujete akcie. Rozmýšľali ste, že sa počas akcie môže stať aj takáto situácia?