Pracovník v múzeu vyhodil plechovky od piva. Nevedel o tom, že ide o vzácne umelecké dielo

Holandský pracovník múzea vnímal plechovky ako odpad.

Dielo francúzskeho umelca známeho ako Alexandre Lavet malo názov All The Good Times We Spent Together, ale, bohužiaľ, skončilo v koši. Nemôžeme sa tomu až tak čudovať, na prvý pohľad naozaj pôsobí dojmom dvoch odhodených a pokrčených plechoviek od piva, ktoré tam niekto drzo položil a neobťažoval sa ich vyhodiť do koša. O kurióznom prípade informoval denník Guardian.

Pri bližšom pohľade však zistíš, že v skutočnosti sú ručne maľované akrylovými farbami a podľa múzea LAM v Lise ich vytvorenie zabralo veľa času a úsilia. Ich umeleckú hodnotu si však neuvedomil zamestnanec, ktorý ich uvidel vystavené vo výťahu a vyhodil ich do koša. Podľa hovorcu múzea sa diela často vystavujú na nezvyčajných miestach, preto sa toto nachádzalo vo výťahu.



Všetko zachránila kurátorka, ktorá sa po krátkej prestávke vrátila a všimla si, že plechovky zmizli. Vytiahla ich z koša tesne, kým ich stihli vyhodiť. „Dielo sme teraz umiestnili na tradičnejšie miesto na podstavec, aby si mohlo po dobrodružstve oddýchnuť,“ povedal hovorca a dodal, že pracovník nebol nijako potrestaný, pretože sa len snažil robiť svoju prácu.



Nie je to prvýkrát, čo sa niečo podobné stalo – v roku 2023 vyvolal veľký rozruch muž, ktorý zjedol banán prilepený na stene ako súčasť inštalácie talianskeho umelca Maurizia Cattelana v galérii v Soule. Ako dôvod uviedol, že bol hladný.