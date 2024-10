Fascinujú ťa paranormálne javy a strašidelné príbehy?

Slovensko je plné miest opradených mrazivými príbehmi a tajomstvami. Stará vlaková stanica, chátrajúce ruiny internátu či záhadný Kežmarský hrad lákajú nielen lovcov duchov, ale aj tých, ktorí majú odvahu postaviť sa svojim najväčším obavám. Tie najdesivejšie miesta na Slovensku navštívil aj náš redaktor Lukáš. Vybrali sme niekoľko úryvkov z jeho reportáží, ktoré ti nedajú spávať.

🤫 Psssst... Ak však nepatríš medzi fanúšikov strašidelných príbehov a miest, nezúfaj – máme pre teba ešte jedno desivé miesto, ktoré si počas halloweenskej noci naozaj užiješ. Všetko potrebné sa dozvieš na konci článku.

📍 Bývalý internát v Lučenci

Z ničoho nič sa na Ronnieho zvalí stará okenica. Len tak-tak stihne odskočiť nabok a vyhnúť sa jej. Sklo sa s rachotom roztriešti o podlahu a črepy sa rozletia do všetkých kútov chodby. V tom istom momente sa opäť ozvú hrozivé zvuky krokov. Tentoraz však už v takej kadencii, že nepripomínajú nervóznu chôdzu, ale beh.

Stea rýchlo vyloví z vrecka riflí telefón a namieri ho pred seba ako pištoľ. Vyzerá pritom, akoby chcela zastreliť narušiteľa, ktorý desí a ohrozuje jej priateľov. Keď stlačí spúšť, namiesto výstrelu sa ozve len veľmi tiché „cvak“.

Dievča pri pohľade na displej svojho mobilu zamrzne. Podľa výrazu v tvári samo vyzerá ako práve zastrelené. Keď sa naň pozrú chalani, ani oni sa nezmôžu na inú reakciu. Na veľmi nekvalitnej fotografii totiž zreteľne vidno bledú siluetu dievčaťa s dlhými čiernymi vlasmi. Trojica je presvedčená, že to, čo práve odfotili, je duch Anny. Mladého dievčaťa, ktoré kedysi bývalo v internáte.

Približne takto – alebo aspoň veľmi podobne – opísala zážitok zo svojej návštevy opusteného internátu v Lučenci skupinka mladých lovcov duchov Ghost Evidence. Odvtedy ubehlo už takmer desať rokov.

Ruiny bývalého internátu naháňajú hrôzu už len na pohľad. Sú plné špiny a ako magnet priťahujú ľudí bez domova a miestnych vyvrheľov. Okrem nich do ich útrob zablúdi len zopár nadšencov paranormálna, ktorí sa chcú na vlastnej koži presvedčiť, či sú desivé legendy o tomto mieste pravdivé.

Práve s týmto cieľom navštívil Lučenec aj náš redaktor Lukáš, ktorý ho preskúmal pod rúškom noci. Do ruín liezol ako skeptik, no do smiechu mu veľmi nebolo. Človek sa tu totiž môže báť nielen mŕtvych, ale aj živých.

„Cez tieň odrážajúci sa na plachte presvietenej mojou baterkou zbadám, že sa postava dvíha do sedu. V momente berieme nohy na plecia a utekáme k oknu. Je nám už absolútne jedno, či nás niekto počuje alebo nie. Vedia o nás,“ spomína Lukáš.

Ruiny lučeneckého internátu. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

📍 Kežmarský hrad

V areáli múzea sa potuluje už iba trojica zamestnancov, ktorí sa nevedia dočkať, kedy po rušnom dni odídu domov. Lucia sa uprene zadíva na balkón a v sekunde zbledne. „Filip, vidíš to aj ty alebo mi šibe?“ spýta sa vyklepaným hlasom svojho kolegu a duchaprítomne zdvihne telefón, aby zvečnila najdesivejší moment svojho života. „Nie, nič nevidím,“ odvetí muž a aj on sa rozhodne odfotiť balkón zo svojho uhla.

„Na balkóne je niečo s Marcelou. Silueta postavy. Vyzerá ako žena, žena v čiernom,“ pošepká Lucia a ukáže Filipovi fotografiu v mobile. Dvojici začnú biť srdcia ako o život. Neveria vlastným očiam.

Toto je len jedna z mnohých historiek, ktoré nášmu Lukášovi porozprávali viacerí zamestnanci Kežmarského hradu. Všetci do jedného sa zhodujú na tom, že s ním nie je niečo v poriadku.

Tajomná história hradu a desivé zážitky zamestnancov Lukáša zaujali natoľko, že sa toto miesto rozhodol navštíviť. Z rozprávania ľudí pracujúcich v múzeu sa dozvedel, že paranormálne aktivity sú tu úplne bežné už počas dňa, čiže potreboval nabrať guráž, aby ho preskúmal v noci. Nakoniec to však stálo za to.

Fotografie vľavo boli odfotené v rovnakom čase, iba z rozdielnych uhlov. Evidentne na nich vidieť čiernu postavu. V červenom kruhu sa nachádza sprievodkyňa. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

📍 Opustená vlaková stanica v obci Stará Kremnička

Po ceste ide auto, ktorého vodič pracuje v neďalekom hoteli v Kremnici. Hoci túto trasu absolvuje takmer každý deň, dnes nečakane spomalí. Na asfaltku totiž zo šera lesa vykročí muž odetý vo vojenskej uniforme. Vodičovi smeruje priamo pod kolesá, zastane až tesne pred autom. Šofér na neho hodí za jazdy pohľad a vydesený pokračuje v ceste. Myslí si, že ide o nedbalého, možno aj mierne podnapitého bezdomovca. „Ale kde vzal tú uniformu?“ premýšľa a pozrie sa do spätného zrkadla. Asfaltka je však prázdna a po hazardérovi so životom ani stopy.

Podľa výpovedí svedkov a dobovej tlače zahynulo v ukrutných bolestiach na tamojších koľajniciach až dvestošesťdesiat vojakov jednotky SS. Práve fakt, že sa nehoda stále poriadne neprešetrila, mnohých ľudí utvrdzuje v tom, že zblúdilé duše obetí toto miesto nikdy neopustili. O tom, či sa ich krik a nárek ozýva horou ešte i dnes, sa redaktor Lukáš nemohol presvedčiť iným spôsobom než tak, že toto miesto v noci navštívil. Noc v Starej Kremničke bola jedna z najdesivejších, aké zažil.

Stará Kremnička. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

