STRAŠIDELNÉ PRÍBEHY SLOVENSKA: Refresher vydáva knihu o príbehoch, ktoré ti nedajú spávať. Zaži s nami 20 desivých dobrodružstiev

Historicky prvá kniha Refresheru vychádza už v novembri. Predobjednať si ju môžeš už dnes.

Hoci je temný turizmus na Slovensku stále iba v plienkach, naša domovina má v tomto smere obrovský potenciál. Keď som to zistil, rozhodol som sa ju prebádať skrz na skrz a zavítal do všetkých jej strašidelných zákutí.

Počas troch turbulentných rokov som – aj popri inej práci – navštívil všetky slovenské miesta opradené záhadami. Desiatky hodín som sa štveral do kopcov a brodil sa panenskou prírodou až do úplného vyčerpania s „chtíčom“ nasať nočnú atmosféru ponurých opustených budov, kamenných pozostatkov hradov a strašidelných lesov.

Historicky prvú knihu z dielne Refresheru si môžeš predobjednať už dnes. Zakúpiť si ju môžeš takmer vo všetkých známych kníhkupectvách, ako napríklad Martinus Pantha Rei či Gorila . Oficiálne vychádza 16. 11. 2023, čiže si ju stíhaš zaobstarať aj ako vianočný darček.

Strašidelné Príbehy Slovenska. Zdroj: Strašidelné Príbehy Slovenska.

V šere noci odrezaný od civilizácie, s hlavou plnou len desivých historiek, som sa neraz ocitol na hranici reality a snívania, možného a nemožného. Prisahal by som, že som na vlastnej koži cítil dotyk iného sveta. Strach sa počas mojich výprav stal mojím verným kamarátom. Všetky svoje zážitky som zhmotnil do riadkov, z ktorých sa nakoniec stali memoáre mojich dobrodružstiev. Teraz ich všetky môžeš zažiť so mnou aj ty vďaka knihe Strašidelné príbehy Slovenska.

Poctivé zimomriavky

Kniha Strašidelné príbehy Slovenska, ktorá vznikla v rámci spolupráce vydavateľstva Artis Omnis a Refresheru, nie je len súhrnom reportáží publikovaných v minulosti. Každý jeden z dvadsiatich príbehov, ktoré v knihe nájdeš, je prepísaný a obohatený o ešte viac desivých detailov a opisov. Okrem už publikovaných článkov obsahuje aj dve úplne nové reportáže, ktoré si nikde inde neprečítaš.

V knižnom spracovaní reportáží sa môžeš pokochať množstvom doposiaľ nezverejnených fotografií a legiend, ktoré sa do článkov na webe jednoducho nepomestili. Všetko v novom šate.