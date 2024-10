VIDEO: Fanúšička na koncerte Justina Timberlake zmeškala životnú príležitosť. Pred očami speváka si ťukala do telefónu

Počas nedávneho koncertu k prebiehajúcemu turné Justina Timberlakea sa odohral incident, na ktorý zjavne jeho fanúšička nikdy nezabudne. Počas pesničky „Flame“ sa totiž spevák priblížil k prvému radu svojich fanúšikov a pokúšal sa o interakciu s nimi. Zaujala ho v dave žena, ktorá bola natoľko zaneprázdnená svojím telefónom, že si 43-ročného Justina ani nevšimla.

Timberlake sa ju snažil zaujať a chcel ju prinútiť zdvihnúť zrak. Venoval jej svoju pozornosť natoľko, že vedľa stojaci fanúšikovia ju začali upozorňovať, no už bolo neskoro. Justin pokračoval vo svojom vystúpení. Žena sa vzápätí dramaticky vrhla na pódium s roztiahnutými rukami a značne nahnevaná sa ho snažila znovu privolať.

Lady misses Justin Timberlake singing to her while she’s texting pic.twitter.com/YgJqWp9Mrx