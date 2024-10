Nesporný kráľ strednej váhy Patrik Kincl sa v sobotu na Oktagone 62 stretne s obávaným súperom, ktorý neprehral už 10 rokov.

Bude to najväčší turnaj, aký kedy organizácia Oktagon MMA zorganizovala. A dosť možno aj najväčšia výzva, akej kedy šampión Kincl čelil. Kerim Engizek, miestna hviezda, ktorá od roku 2014 ničí súperov ako na bežiacom páse, sa mu pred viac ako 50 000 divákmi pokúsi opasok vziať. Sám Kincl priznal, že by to mohol byť najťažší zápas jeho kariéry.

V prvom kole rozdáva KO

Engizek má skutočne pozoruhodnú zápasovú bilanciu, ktorá vzbudzuje rešpekt. Za celú svoju kariéru prehral iba štyrikrát a na konte má 20 víťazstiev. Navyše drvivú väčšinu z nich ukončil nekompromisne pred limitom.

Jedenásť súperov s ním nevydržalo ani jedno kolo. Práve v prvých piatich minútach tak bude Engizek pravdepodobne najnebezpečnejší. Jeho súperi v klietke s ním zažívajú peklo, ktorým teraz bude chcieť previesť aj Kincla.

Šampión Kincl na pôde Oktagonu ešte neprehral, no v poslednom zápase ho dosť potrápil Poliak Piotr Wawrzyniak, no český bojovník ho napokon porazil v treťom kole. Výhodou pre Kincla však môže byť fakt, že Engizek ešte nikdy nebojoval celých päť kôl, takže ak sa Kinclovi podarí odolať úvodnému tlaku, mohol by s pribúdajúcimi minútami svojho súpera takticky prevalcovať.

Anketa: Kto podľa vás vyhrá? Patrik Kincl Kerim Engizek Patrik Kincl 67 % Kerim Engizek 33 %

Z hľadiska kurzov je Kincl veľkým favoritom, najmä vďaka svojim skúsenostiam a veľkej komplexnosti. Nakoniec to môže byť práve Kincl, kto bude oslavovať rýchle víťazstvo. Koniec koncov, netají sa tým, že by si rád pripísal víťazstvo už v prvých minútach. Chcel by totiž trilógiu s Vémolom, ktorého súper sa pred novembrovým turnajom zranil.

Zdroj: OKTAGON MMA

Trilógia s Vemolom o majstrovský opasok?

Šampión poloťažkej váhy Karlos Vémola sa mal na novembrovom turnaji v Bratislave stretnúť so svojím rivalom Samuelom Krištofičom, ten sa však vážne zranil a organizácia zatiaľ neoznámila náhradu. Kincl tak sám na sociálnych sieťach oznámil, že v prípade rýchleho víťazstva nad Engizekom prijme zápas s Vémolom.