Najvýznamnejší módny event je späť. Bratislava bude žiť módou, tieto prehliadky si nesmieš nechať ujsť

Tohtoročný Mercedes-Benz Fashion Live! bude spájať high-fashion a udržateľnosť.

Prestížne podujatie Mercedes-Benz Fashion Live! (MBFL), najvýznamnejší módny event na Slovensku, sa vracia so svojím 11. ročníkom do ikonických priestorov Slovenskej národnej galérie. Udalosť sa uskutoční od 12. do 14. októbra 2024.

Ročník 2024 prinesie na mólo pestrú paletu popredných slovenských dizajnérov, ktorí ponúknu jedinečný zážitok z módnych prehliadok. Mercedes-Benz Fashion Live! zostáva verný svojej misii podporovať lokálne talenty a poskytuje im globálnu platformu na prezentáciu svojich kolekcií a kreatívnych vízií.

Na čo sa môžeš tešiť?

Môžeš sa tešiť na mnoho talentovaných dizajnérov s ich úplne novými kolekciami ako: Pavol Dendis, Tereza Feňovčíková (freier), Boris Hanečka, Marcel Holubec x Ozeta, Martin Hrča, Veronika Kostková, Petra Kovacs, Lukáš Krnáč, MANDACH, Jakub Matiašovič, Andrea Pojezdalová a Maja Štvrtecká. Finalisti ocenenia Best Fashion Talent Dominika Kozáková, Jozef Kahánek z RAUM Collective a značka Gonoe, za ktorou stoja Patrik Platko a Max Basala.

Maja Štvrtecká a Jakub Matiašovič predstavia svoje kolekcie. Zaujímavosťou je, že až štyri kolekcie vznikajú v spolupráci s textilným dizajnérom Jurajom Strakom. Pavol Dendis, Jakub Matiašovič, Maja Štvrtecká a značka Mandach využijú jeho jedinečné potlače pre svoje kreácie. Juraj Straka spolupracoval so značkami ako Jason Wu, Lanvin, Yves Saint Laurent a slovenská NEHERA.

Zdroj: MBFL!

Generálny partner Mercedes-Benz pokračuje v podpore inovácií, elegantných a trvalo udržateľných riešení nielen v automobilovom, ale aj v módnom priemysle. Tohtoročný ročník opäť posunie hranice a spojí svet vysokého dizajnu s dôrazom na udržateľnosť.

Oliver Zink, generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, vyjadril svoje nadšenie z pokračujúceho partnerstva týmito slovami: „Teší nás, že spolupráca s takto významným módnym podujatím, ktorá začala minulý rok, pokračuje aj v tomto roku. Značka Mercedes-Benz globálne podporuje začínajúce dizajnérske talenty, inovatívne spolupráce, partnerstvá a módne podujatia už takmer tridsať rokov. Sme radi, že aj Slovensko je toho súčasťou.“

Tento rok bude Mercedes-Benz Fashion Live! opäť hostiť finále prestížnej súťaže Best Fashion Talent, organizovanej v spolupráci so Slovak Fashion Council a s podporou Nadácie Tatra banka. Tento titul získavajú mladí dizajnéri, ktorí preukážu originalitu, technickú zručnosť a víziu pre budúcnosť módy.

Podujatie bude tento rok výnimočné aj tým, že počas neho bude po prvýkrát udelená aj špeciálna cena za udržateľný prístup, ktorú odovzdá partner ocenenia, developerská spoločnosť Corwin. Ocenenie bude udelené jednému z troch finalistov Best Fashion Talent, čo podčiarkuje dôležitosť udržateľných prístupov v módnom priemysle.

Lístok na Mercedes-Benz Fashion Live! ťa vyjde 35 € na sobotu a 35 € na nedeľu (čiže za oba dni 70 €). Ak máš záujem ísť aj na program Boris Hanečka x Lukáš Krnáč fashion battle, potrebuješ si kúpiť samostatnú vstupenku za 20 €.