Zápas sa má uskutočniť na povianočnom zimnom turnaji v Prahe.

Jedným z nových amatérskych zápasníkov v organizácii Fight Night Challenge bude aj Šimon Žďárský. Ten kedysi pracoval ako lekár a moderátor pre Startitup. Dnes je známy svojím YouTube kanálom Rozhovory so Šimonom.

Na svojej storke napísal, že pôjde o jeho prvý boxerský zápas. Príprava bude trvať 3 mesiace, počas ktorých ho bude trénovať profi tréner David Zold.

Zdroj: Instagram/@simonzdarsky

Fight Night Challenge je slovenská bojová organizácia, ktorá sa zameriava najmä na celebritné zápasy v boxe. Okrem súbojov známych osobností zo sveta šoubiznisu proti sebe súperia aj profesionálni fighteri.

V súvislosti s oznámením zápasu sme sa so Žďárskym spojili a zisťovali, aká bola jeho motivácia k zápaseniu, kto má byť jeho súper a kedy ho uvidíme v ringu.

S myšlienkou zápasu si prišiel ty alebo ťa oslovila organizácia?

S organizáciou FNC som v kontakte od jej vzniku, v rámci našej mediálnej spolupráce. Prvý turnaj v Brne som moderoval a už tam som organizátorom vyslovil myšlienku, že si viem predstaviť mať svoj vlastný zápas. Nedávno ma oslovili s ponukou a ja som sa rozhodol ju využiť.

Aká bola tvoja motivácia ísť do boxerského zápasu?

Som fanúšikom boxu, za mňa je to top bojový šport a vnímam, že v konkurencii s MMA zaniká. Tiež sa mi páči myšlienka Fight Night Challenge, že si aj človek bez skúseností môže vyskúšať svoje schopnosti v ringu.

Na Instagrame si uviedol, že si podpísal zmluvu s FNC, ale neprezradil si súpera. Koho plánuješ vyzvať?

Stále hľadáme ideálneho človeka. Nechcem nikoho vyzývať, vnímam to tak, že ak niekoho vyzvem, vkladám mu tým kontrolu nad situáciou, a to nie je to, čo chcem. Môj súper by však mal byť primeraný k mojej kategórii. Viem si tiež predstaviť, že to bude človek z mediálneho alebo politického prostredia.

Poslednú dobu sa boxu začal venovať aj novinár Adel Ghannam. Je to niekto, proti komu by si si vedel predstaviť zápas? To, že sa Adel venuje boxu, je pre mňa novinka. Ja prijmem akéhokoľvek súpera, ktorý mi bude seberovný. Adel sa v tomto smere zdá ako adekvátny protivník.

V ktorom z turnajov FNC ťa uvidíme? Môj zápas je naplánovaný na po-vianočný zimný turnaj v Prahe. Dovtedy ma čaká trojmesačná príprava.