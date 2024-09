Prečo zvážiť bezlepkovú stravu? MojaLekáreň.sk odhaľuje výhody pre trávenie a energiu

Ako začať s bezlepkovou stravou?

Hoci sa stále vedú diskusie o prínosoch bezlepkovej stravy pre zdravých ľudí, mnohí z nich si pochvaľujú pozitívne zmeny. MojaLekáreň.sk vám povie hlavné dôvody, prečo by ste mohli zvážiť zaradenie bezlepkových potravín do svojho jedálnička, aj keď netrpíte celiakiou.

Lepok sám o sebe zdravým ľuďom neškodí, ale mnohí napriek tomu zaznamenali, že po prechode na bezlepkovú stravu sa ich trávenie zlepšilo. Lekárnik Mgr. Ondrej Pleskot z online poradne MojaLekáreň.sk: „Medzi najčastejšie prínosy bezlepkovej diéty patrí lepšie trávenie, zníženie dlhodobej únavy, viac energie a zlepšenie kožných problémov. Hoci je potrebný ďalší výskum, mnoho ľudí potvrdzuje, že sa po zmene cíti lepšie a energickejšie.“

Bezlepkové potraviny prispievajú k zdraviu čriev a stabilizácii hladiny cukru v krvi

Niektoré bezlepkové potraviny, ako je napríklad quinoa, alebo pohánka, obsahujú prebiotiká – zložky potravy podporujúce rast prospešných baktérií v črevách, čo môže prispieť k lepšiemu tráveniu a celkovému zdraviu čriev. Veľa bezlepkových obilnín, ako je napríklad hnedá ryža, alebo amarant, má nižší glykemický index ako bežná pšenica, a práve to môže pomôcť udržať stabilnú hladinu cukru v krvi a zlepšiť kontrolu nad chuťami.

Pestrá a nutrične bohatá strava

Pri prechode na bezlepkovú stravu je dôležité zaistiť, že vaše telo dostáva všetky potrebné živiny. Mgr. Pleskot k tomu dodáva: „Aj bezlepkové potraviny sú nutrične bohaté, viď napríklad quinoa, pšeno, amarant a ďalšie. Rizikom ale je skĺznutie k stereotypu k jednotvárnej strave.“ Z toho vyplýva, že kľúčom k úspešnej bezlepkovej diéte je pestrosť. Zaraďte do svojho jedálnička rôzne bezlepkové potraviny, aby ste predišli monotónnosti a zaistili si dostatok živín.

Ako začať s bezlepkovou stravou?

Pokiaľ uvažujete o tom, že by ste bezlepkové potraviny začlenili do jedálnička, je dôležité mať na pamäti, že to si vyžaduje vôľu. „Dôležitá je pevná vôľa, nezaspať na jednom bode, inak začne byť tento režim fádny,“ upozorňuje farmaceut Pleskot. „Pre začiatok môžete zaradiť do svojho jedálnička potraviny ako quinoa, hnedá ryža, amarant, pohánka, alebo proso. Tieto potraviny sú bohaté na dôležité živiny, ktoré vaše telo potrebuje. Quinoa je kompletný zdroj bielkovín, bohatý na vlákninu, železo, horčík,“ uvádza Pleskot. Podobne odporúča aj ďalšie potraviny ako teff, sorghum (čírok), kukuričná múku, alebo strukoviny.

Výber bezlepkových potravín podľa lekárnika Mgr. Ondreja Pleskota

Quinoa - kompletný zdroj bielkovín, bohatá na vlákninu, železo, horčík

Hnedá ryža - vysoký obsah vlákniny, vitamínov B, mangánu a selénu

Amarant - bohatý na bielkoviny, vlákninu, železo, horčík a fosfor

Pohánka - vysoký obsah vlákniny, horčíka, medi a rutínu

Proso - bohaté na horčík, fosfor, meď a antioxidanty

Teff - vysoký obsah bielkovín, vlákniny, železa a vápnika

Sorghum (čírok) - bohatý na bielkoviny, vlákninu, železo a draslík

Kukurica a kukuričná múka - dobrý zdroj vlákniny, vitamínov B a antioxidantov

Strukoviny (šošovica, fazuľa, cícer) - vysoký obsah bielkovín, vlákniny, železa a folátu

Ovocie a zelenina - bohaté na vitamíny, minerály, antioxidanty a vlákninu

Orechy a semená (chia, ľanové, slnečnicové) - vysoký obsah zdravých tukov, bielkovín, vlákniny a minerálov

Zdroj: mojalekáreň.sk