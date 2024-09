Superpočítač vyrátal šance Slovanu na úspech v Lige majstrov. Nedostaneme sa podľa neho ani do semifinále

To, že by si belasí mohli zahrať aspoň vo štvrťfinále je podľa neho isté na 0,1 percenta.

Fanúšikovia futbalu aktuálne žijú Ligou majstrov. Tento rok o titul bojuje až 36 tímov vrátane Slovanu Bratislava. Superpočítač vyrátal, kto má v lige aké šance. Podľa jeho výpočtov sa našim príliš dariť nebude.

Umelá inteligencia vytvorila až 10-tisíc simulácií. Na základe výpočtov má najvyššiu šancu na úspech Manchester City, a to až 25,3 %. Na to, že sa ocitnú vo finále, majú podľa predikcií takmer isté šance na 40 %. Druhé najvyššie šance má Real Madrid, a to až 18,2 %. Trojlístok potenciálne najúspešnejších uzatvára milánske Internazionale s 10,9 % šancou na úspech.

Spomedzi všetkých tímov sa v predikčnej tabuľke Slovan umiestnil na predposlednom mieste s nulovou šancou na výhru. Podľa superpočítača nemáme žiadnu šancu ani na účasť v semifinále či finále. V prípade štvrťfinále je o čosi optimistickejší a to, že si v ňom zahráme, vidí so 0,1 % šancou. Horšie predikcie ako Slovan má len švajčiarsky tím Young Boys.

Tímy s najväčšou šancou na výhru