Tretia Duna bude podľa režiséra úplne iný film. Kedy uvidíme nové pokračovanie s Timothéeom?

Po dvoch úspešných filmoch na motívy kultového sci-fi románu Franka Herberta pripravuje kanadský režisér tretiu filmovú adaptáciu. Tentoraz však volí trochu iný prístup.

Po dvoch filmoch z pieskového sveta Arrakisu pripravuje Denis Villeneuve svoj tretí film, Dune Messiah (Spasiteľ Duny). Ide o druhú knihu románu a uzatvára príbeh Paula Atreida, ktorého vo filme stvárnil Timothée Chalamet.

Villeneuve v nedávnom rozhovore pre časopis Vanity Fair prezradil, že Messiah bude jeho posledným filmom v sérii. Zároveň prezradil, že sa s nakrúcaním filmu neponáhľa a vníma ho ako samostatné dielo.

„V prvom rade je naozaj dôležité, aby ho ľudia pochopili. Bol to diptych (dvojica diel, pozn. red.), boli to dva filmy, ktoré adaptovali prvú knihu,“ povedal Villeneuve. „Tretie pokračovanie, ktoré je v procese písania scenára, bude niečo iné a samostatné,“ pokračoval a prezradil, že ak sa vráti, chce urobiť niečo, čo bude mať vlastnú identitu. „Povedzme, že Duna je pre mňa istým spôsobom hotová a Spasiteľ Duny bude niečo, k čomu budem pristupovať s vlastnou odlišnou filmárskou filozofiou,“ dodal.

Okrem Duny Villeneuve v súčasnosti pracuje na filmoch Stretnutie s Rámom a Kleopatra. V rozhovore tiež naznačil, že po treťom pokračovaní Duny by mohol v sérii pokračovať niekto iný.

„Myslím si, že by bolo dobré založiť zárodok pre pokračovanie Messiah. V prípade, že by niekto chcel pokračovať po mne, pretože sú to krásne knihy,“ povedal. Režisér však povedal, že adaptovať ostatné knihy zo série je ťažšie, pretože sú ezoterickejšie. „Sám sa do toho nepustím, ale možno niekto nájde odvahu, aby to urobil,“ dodal. Dune: Messiah má neoficiálny dátum premiéry 18. decembra 2026. Ten sa však môže ešte niekoľkokrát zmeniť.