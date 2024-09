Cardi B je mamou 6-ročnej Kulture Kiari a 2-ročného syna Wave Seta.

Cardi B sa stala trojnásobnou mamou. Dievčatko sa narodilo v sobotu 7. septembra, no so svojimi fanúšikmi sa o to podelila vo štvrtok. S jej tehotenstvom sa však spájali pochybnosti, pretože ho oznámila deň po rozvode s Offsetom.

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Fotky z pôrodnice, ktoré zverejnila Cardi na svojom Instagrame, ukazujú rodinu spoločne. Napriek tomu, že manželstvo s Offsetom sa rozhodli ukončiť po 6 rokoch manželstva, Offset bol prítomný aj pri pôrode. Cardi však bojuje o ich 6-ročnú dcéru Kulture Kiari a 2-ročného syna Wave Set. Podľa magazínu People 31-ročná speváčka žiada o primárnu starostlivosť o ich deti.