Zubár slovenských celebrít: Za úsmev mu vďačí Rytmus, Plačková aj Čepo. Slováci dbajú o svoju krásu, zabúdajú však na preventívky

Doktor Úsmev stojí za dokonalým úsmevom mnohých známych tvárí zo slovenského šoubiznisu. V rozhovore ti priblíži aktuálne estetické zákroky a trendy v zubnej medicíne. Aký má názor na grillz či bieliace prípravky z drogérie?

Stomatológia má čoraz bližšie k estetickej medicíne. Slováci často podstupujú rôzne zákroky doma aj v zahraničí, iba preto, že ide o estetickú záležitosť. „Ide o stúpajúci trend. Všeobecne si myslím, že v poslednej dobe ľudia viac dbajú o svoju krásu, či už sú to ženy alebo muži. Trápia ich aj malé estetické odchýlky na zuboch. Predsa len, úsmev je niekedy prvá vec, čo si všímame na ľuďoch,“ vysvetľuje MDDr. Mikuláš Hovančík zo Zubnej kliniky Doktor Úsmev v Bratislave.

Klinika Doktor Úsmev sa dostala do povedomia aj tým, že jej služby vyhľadávajú známe tváre zo slovenského šoubiznisu a športu. Tím zubárov sa postaral o úsmev Rytmusovi, Zuzane Plačkovej, Ivane Belákovej a jej partnerke Veronike, ale aj športovcom Adamovi Ružičkovi, Michalovi Čajkovskému, Tomášovi Deákovi alebo Vlastovi Čepovi.

„Našu kliniku vyhľadávajú samozrejme aj kvôli trendu hollywoodskeho úsmevu. Veľmi populárne sú zirkónové korunky alebo fazety.“ Doktor Hovančík dodáva, že známi pacienti ich navštevujú aj kvôli bežným zákrokom alebo dentálnej hygiene.

Úsmev ti pomôže vylepšiť aj botox

Botox nepomáha len s vyhladením vrások alebo nadmerným potením. Využívajú ho aj zubári na vylepšenie úsmevu. „V stomatológii sa najčastejšie využíva pri úprave gummy smile, t.j. ďasnového úsmevu, kedy pacient pri úsmeve nadmerne odhaľuje ďasná. Aplikáciou sa uvoľnia svaly nad hornou perou, ktoré potom pri úsmeve peru neťahajú tak vysoko. Zákrok by sa mal opakovať každé 4 mesiace,“ komentuje zubár. Okrem iného, botox ti môže pomôcť so škrípaním zubov, a to aplikáciou do žuvacích svalov.

V posledných rokoch stúpa aj popularita zubných šperkov. „Aplikácia brúsených kamienkov na povrch zuba je v poslednej dobe obľúbeným módnym trendom vo svete. Ide o neinvazívnu metódu, to znamená, že nie je potrebné žiadne vŕtanie a brúsenie z povrchu zuba, a preto je aplikácia pomerne rýchla a trvácna.“

Doktor Hovančík však upozorňuje, že masívnejšie drahokamy alebo kovové grillz zvyšujú riziko zubného kazu a ochorení ďasien. „Časté sú tiež poranenia pier, ale aj samotných zubov, napríklad v dôsledku úrazu.“ Ak fandíš týmto šperkom, zubár ti odporúča dbať na dôkladnú zubnú hygienu.

Raketovo stúpajúcim trendom, ktorý si získal veľkú pozornosť sociálnych sietí sú zubné fazety. Porcelánový úsmev je medzi influencermi a celebritami dôvodom, za ktorým často cestujú do Turecka. „Hollywoodsky úsmev“ zažíva u nás zlaté časy. Ako tento zákrok však prebieha, pre koho je naozaj vhodný a kedy ide o zbytočnosť?

„Zubné fazety sú zhotovené z tenkej vrstvy keramického materiálu a aplikujú sa len na prednú stranu zubov. Najčastejšie ide o zirkónové fazety, ktoré sú veľmi odolné, majú dlhú životnosť a farebnú stálosť. Indikáciou k zhotoveniu môže byť neželaná farba skloviny, prípadne praskliny, nevyhovujúci, anomálny tvar alebo veľkosť zubov, či nadmerná vzdialenosť medzi zubami,“ komentuje Mikuláš Hovančík. Výhodou zákroku je fakt, že rekonvalescencia je veľmi rýchla.

Ak máš problém len so sfarbením zubov, zubné fazety podľa zubára nepotrebuješ a postačí ti len kvalitné bielenie. Dosiahneš tak želaný efekt a ušetríš tisícky eur.

„Určite je najvhodnejšie siahnuť po profesionálnom bielení. Treba si dať pozor na rôzne bieliace produkty, ktoré sa dajú zakúpiť v drogériách alebo na internete z neoverených zdrojov. Môžu veľmi poškodiť vaše ústne zdravie,“ upozorňuje zubár. Dodáva, že bieliace pasty sú častokrát neúčinné a slúžia skôr len na udržiavanie. S výberom vhodnej zubnej pasty ti poradí tvoj zubný lekár alebo dentálny hygienik.

Na klinike Doktor Úsmev môžeš využiť kombináciu domáceho a ambulantného bielenia. Funguje to tak, že najprv absolvuješ dentálnu hygienu a následne ti urobia digitálne odtlačky tvojich zubov, podľa ktorých ti vyrobia dlahu. Doma si budeš do dlahy aplikovať gél podľa inštrukcií zubára a následne zakončíš bieliaci proces v ambulancii.

„Tento zákrok je vhodný pre pacientov, ktorí majú nízku až nulovú kazovosť chrupu a vadí im skôr len farebný odtieň zubov. Určite by som bielenie neodporučil pacientom, ktorí majú zvýšenú citlivosť zubov, odhalené zubné kŕčky, zápalové ochorenie ďasien a taktiež aj zvýšený výskyt kazov,“ odporúča Mikuláš Hovančík.

Pacienti, ktorí už majú esteticky vylepšený úsmev by mali pravidelne navštevovať svojho zubného lekára. Starostlivosť o zubné fazety a korunky je veľmi dôležitá z hľadiska trvácnosti.

S preventívnymi prehliadkami súvisí aj dentálna hygiena, ktorú ti zubár odporúča navštevovať dvakrát ročne. Okrem toho, že sa dozvieš, ako si správne zuby čistiť a „vychytáš“ prípadne nedostatky, dentálny hygienik by ťa mal motivovať k lepšej starostlivosti o svoj úsmev. Realita je však iná. „Stáva sa, bohužiaľ, že niektorí pacienti si preventívnu prehliadku nechávajú na poslednú chvíľu alebo ju dokonca aj vynechajú niekoľko rokov po sebe,“ komentuje doktor Hovančík.

