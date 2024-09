Nicole manažuje influencerov: Z reality shows vznikajú stále noví, no krivka prvotného úspechu klesá rýchlo (Rozhovor)

„Keď každé ráno vstávam z postele, ďakujem za svoju prácu. Presne o tomto som snívala,“ hovorí Nicole Mikus Zahlbruckner.

Nicole Mikuš Zahlbruckner je manažérka influencerov. Stará sa o najväčšie influencerské esá, a to Bianku Rumanovú, Jovinečka a Lulu Almaksus (llnzz). Manažuje ich pracovný život a necháva im tak priestor na kreatívne premýšľanie. Tvrdí, že sú influenceri a influenceri. Je podľa nej vidieť, kto prácu robí svedomito a naopak, kto len berie spolupráce bez rozmyslu. „Dnes je populárne to, že do reality shows chodia ľudia preto, aby sa stali influencermi. Sláva môže byť na začiatku, no krivka vie ísť rýchlo dole.“

„Ja niekedy hovorím, že sme ako také dostihové kone, ale všetci svoju prácu v prvom rade milujeme. Ja milujem to, čo robím a každé ráno som za to vďačná. Naozaj dobrý influencer svoju prácu miluje. Myslím si, že to potom aj vidno na tom contente. Som rada, s akými ľuďmi spolupracujem, každý jeden do toho dáva srdce,“ vraví. Nicole predtým robila aj manažérku speváčke Ronie, no ako sama tvrdí, nedá sa to porovnať.

„Obnos práce je teraz neporovnateľný. Aktuálne je to mega vyhrotené.“

Čo podľa nej znamená byť dobrým influencerom? Čo všetko práca manažérky influencerov zahŕňa, čo naopak nie je súčasťou jej pracovnej náplne a ako sa k tejto práci dostala, sa dočítaš v rozhovore.

Zdroj: Archív respondentky

Nicole, ty máš pod sebou ako manažérka Bianku Rumanovú, Luciu Almaksus (llnzz) a Jovinečka, však?

Áno, presne tak.

Kedy influencer príde do štádia, že potrebuje svojho manažéra? Súvisia s tým aj počty followerov?

Záleží. Ide hlavne o to, aký má reálny dopyt po spoluprácach. Ja som toho názoru, že dnes to nie je ani o tom počte followerov, ale je to o dosahoch. To znamená, že niekto má 30-tisíc followerov, ale má dosahy ako niekto, kto ich má 100-tisíc. Sú takí ľudia, ktorí si povedia, ani „just“ mu nedám follow. Potom iba stalkujú, no my ich v štatistikách vidíme.

Je to aj na samotnom influencerovi, či si trúfa a môže si dovoliť mať svojho vlastného manažéra, ktorý bude vystupovať v jeho mene. Nie je to samozrejme lacná záležitosť.

Svoju prácu často opisuješ ako tú vysnívanú. V jednom instagramovom poste si písala, že si predtým robila niečo, čo ťa vôbec nebavilo a absolútne nenapĺňalo. Ako si začínala?

Pôvodne som bola speváčka, mám na konte niekoľko známych pesničiek, no po čase ma to prestalo napĺňať. Postupne som zisťovala, že ma skôr baví byť v pozadí toho celého, a teda na tej manažérskej pozícii.