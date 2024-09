Domorodci z kmeňa Korowai patria k posledným žijúcim ľudožrútom na svete: bežne jedia svojich priateľov, najviac im chutia mozgy

Korowaiji nejedia ľudské mäso pre potešenie, ani pre jeho výživové hodnoty. Rituálne konzumovanie tiel svojich blízkych súvisí s ich vierou a tradíciami.

Na odľahlých miestach v džungli platia iné zákony ako v civilizovanej spoločnosti. Domorodé kmene sa riadia vlastnou vierou, pravidlami a presvedčeniami, ktoré môžu byť pre vyspelý svet síce šokujúce, pre nich však predstavujú normu.

Patrí medzi ne aj kmeň Korowai žijúci hlboko v džungliach Papuy-Novej Guiney. Ich vôbec prvý stret s človekom z vyspelej spoločnosti sa datuje do 70. rokov minulého storočia, pričom obyvatelia kmeňa dovtedy ani len netušili, že existujú aj iní ľudia okrem nich.

Hoci dodnes žijú izolovane a ľudí z vonku medzi seba púšťajú len veľmi zriedkavo, niekoľkým dobrodruhom sa podarilo s domorodcami zblížiť a nahliadnuť do ich kultúry. Okrem množstva zážitkov, ktoré si zo života v spoločnosti Korowaijov odniesli, prišli aj k šokujúcemu zisteniu: ide o jeden z posledných kmeňov na svete, ktorý bežne praktizuje kanibalizmus.

Domorodci si veľmi dôkladne vyberajú, koho medzi seba pustia. Aby si človek získal ich dôveru, musí prejsť nejednoduchým testom. Svoje o tom vie aj sprievodca džungľou Kornelius Kembran, ktorý v divočine s domorodcami strávil neuveriteľných 13 rokov.

„Raz v noci mu dali balíček mäsa a povedali mu, že to bol človek. Dali mu na výber, že ak to zje, môže zostať s nimi. Ak nie, musí odísť. Zjedol to, a potom sa s nimi veľmi zblížil,“ povedal pre The Jeruzalem Post americký dobrodruh Drew Binski, ktorého Kembran sprevádzal počas návštevy kmeňa.

Binski jedným dychom prezradil, že domorodci nejedia ľudské mäso pre potešenie, ani pre jeho výživové hodnoty. „Kedysi to bola forma trestu. Ak ste niečo ukradli, upálili vás na hranici a zjedli.“

V súčasnosti sú dôvodom na kanibalizmus v kmeni choroby. V prípade, že nejaký muž ochorie a zomrie, príbuzní z kmeňa zjedia jeho pozostatky, lebo veria, že smrť daného človeka spôsobil zlý duch či čarodej. Jediný spôsob, ako sa démonovi pomstiť, je podľa ich kultúry zjesť mäso „posadnutého“.

V tomto článku si prečítaš: Prečo domorodci nedôverujú cudzincom a veľakrát sa im vyhrážajú zabitím.

Ako žijú ľudia z kmeňa Korowai v súčasnosti.

Prečo domorodci jedia svojich blízkych a k čomu prirovnávajú chuť ľudského mäsa.

Prečo jedia iba mužov a nikdy nie ženy.

Akým spôsobom pripravujú ľudské mäso.

Prečo ľudské pozostatky nemôžu jesť deti mladšie ako 13 rokov.

Ako sa spoznal novinár Paul Raffaele s domorodcom z kmeňa, ktorý zabil a zjedol 23 mužov.

Cudzinci nie sú vítaní

Kmeň Korowai bol objavený v roku 1978 holandským misionárom Johannesom Veldhuizenom, ktorý na domorodcov náhodne natrafil v džungli.