Rumunský basketbalista zažiaril v novom Votrelcovi. Úlohu získal vďaka svojej neobvyklej postave

Rumunský basketbalista Robert Bobroczkyi meria viac ako dva metre. V novom Votrelcovi stvárňuje postavu The Offspring, ktorej vzhľad spolu s digitálnymi efektmi vyzerá naozaj desivo.

Nová postava, ktorá sa vo filme objavila, je v skutočnosti profesionálny basketbalista. Režisér Fede Alvarez si ho vybral na základe jeho neuveriteľnej výšky, ktorá je úctyhodných 2,31 metra. Rumunský hráč Robert Bobroczkyi síce nemá žiadne herecké skúsenosti, ale aj tak dokázal hororovú postavu stvárniť dokonale. Takto vyzerá v reálnom živote:

24-ročný Bobroczkyi sa dostal do povedomia verejnosti nielen vďaka svojmu športovému talentu, ale predovšetkým vďaka svojej nezvyčajnej výške. V roku 2016 sa presťahoval do Spojených štátov, konkrétne do mesta Geneva v štáte Ohio, kde začal aj študovať. Tam hral v basketbalovom tíme v sezónach 2021 a 2022. Svojou výškou sa bez problémov vyrovná aj slávnym hráčom NBA.

Bobroczkyi nemá žiadne herecké skúsenosti, ale svoj fyzický vzhľad a nezvyčajnú postavu využil pri natáčaní filmov. „Spôsob, akým sa pohybuje, je neuveriteľný," povedal Ludovic Chailloleau, vedúci animácie filmu Alien: Romulus, pre magazín Variety. Animátori a dizajnéri potom použili praktické efekty, aby dosiahli konečný strašidelný výsledok, ktorý dodáva filmu pomerne nejasnú pointu. Napriek tomu urobili všetko pre to, aby prirodzená postava Bobroczkyho vynikla.