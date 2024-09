Boom Hercules, Adoramor či Boom Graceful. Všetky hračky ponúkli inú formu potešenia za cieľom rovnakého výsledku. Podarilo sa im to?

Masturbácia je normálna. Mnohí ju však ešte stále považujú za tabuizovanú tému, aj keď na to podľa mňa nie je dôvod. Má veľa zdravotných benefitov a podľa prieskumu Michiganskej univerzity v USA si už vo veku piatich rokov začíname všímať a skúmať svoje vonkajšie pohlavné orgány. Do pätnásteho roku života už dosiahne orgazmus takmer 100% chlapcov a 25% dievčat.

Ak sa však pýtaš, aké má masturbovanie benefity, tak je to podľa Clevelandskej kliniky napríklad redukcia stresu, napätia či depresie. Zlepšuje taktiež spánok a dokonca aj náladu, s čím súvisí aj psychické zdravie človeka. U žien taktiež zmierňuje bolesť pri menštruácii a pomáha zmierniť intenzitu kŕčov. Nehovoriac o tom, že keď najprv spoznáš svoje telo a zistíš, čo máš rád, vieš to potom oveľa ľahšie komunikovať s partnerom, čo zlepšuje aj váš spoločný sexuálny život.

Mnohí ľudia sa za svoju masturbáciu stále hanbia, aj keď na nej nie je nič zlé. Už od nepamäti sme však vedeli, že sex nie je to jediné, čo ťa privedie k orgazmu. V Prahe sa dokonca môžeš vybrať do múzea sexu, kde uvidíš, ako si ľudia k orgazmom pomáhali v minulosti. Keď som sa v ňom bola pozrieť, niektoré pomôcky boli doslova desivé a nevedela som si predstaviť, ako mohli niekomu spôsobovať rozkoš.

Dnes už máme nespočetne veľa zdraviu nezávadných erotických hračiek. Sú vyrobené z materiálov, ktoré nám takmer stopercentne pripomínajú ľudské pohlavné orgány. Spočiatku som nebola fanúšikom. Vždy som hovorila, že ľudské telo je len jedno a nič ho nenahradí. Rozhodla som sa im však dať druhú šancu a podrobne ti popísať svoje pocity z vyskúšaných pomôcok. Niektoré ma veľmi prekvapili, iné však aj sklamali. K tomu, aby som mohla zrealizovať svoju „druhú šancu," mi pomohla internetová stránka eros.sk.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

V tomto článku ti prinesiem podrobný opis používania a mojich pocitov z troch erotických pomôcok. Vyberala som si ich sama a snažila som sa nájsť „z každého rožku trošku". Zaujali ma však aj ich názvy, ako napríklad Boom Hercules – stroj na orgazmy.

„Najprv sa nám pre to zle hľadal správny názov, alebo skôr kategorizácia tohto produktu. Ľudovo povedané, ide totiž o „šukací stroj“ a my sme hľadali niečo viac zjemnené, bohužiaľ márne," píše stránka eros.sk v popise produktu. Povedala som si, že ak je toto stroj na orgazmy, musím ho mať! Ako to teda dopadlo?

Nevedela som prestať

Nevieš, či si kúpiť vibrátor alebo stimulátor klitorisu? Boom Graceful alebo kĺbový podtlakový vibrátor by mal byť tou správnou voľbou. Dokáže sa totiž prispôsobiť obom požiadavkám. Bola som na tento produkt veľmi zvedavá, pretože sa podobá aj často skloňovanému Satisfyeru. Boom Graceful však podľa mňa dokáže niečo viac. Vie ťa stimulovať aj z vonku aj zvnútra.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Keď som ho prvýkrát skúšala, musela som si nájsť svoj spôsob, ktorý mi vyhovoval. Keďže ho vieš otáčať, môžeš si vybrať, či jedna jeho časť bude vnútri alebo nie. Mne tento spôsob veľmi nevyhovoval. Nevedela som si nájsť ten správny uhol, aby to bolo príjemné na oboch koncoch. Keď som ho však vybrala a zamerala som sa len na klitoris, nevedela som prestať. Jeho funkcia ma tak opantala, že som mala asi štyri orgazmy po sebe a vybrala som si tú, s prerušovaným vibrovaním. Predĺžilo mi to preto vzrušenie a mohla som si to užívať dlhšie. Vyzerá taktiež veľmi jednoducho a sexi. Určite sa zmestí aj do každej kabelky.

Nič sa nevyrovná jazyku tvojho partnera

„Vákuová pumpa a kmitajúci jazýček Adoramor pre neprekonateľné potešenie“ – Popis tohto produktu ma zaujal najmä pre tú vákuovú pumpu, ktorú som chcela vyskúšať už nejaký čas. Na pohľad táto pumpa však nie je úplne vábivá.