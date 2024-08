Juraj imituje Elvisa Presleyho: V USA som mal mať štyri koncerty, hneď v prvú noc som skončil vo väzení pre zlé víza (Rozhovor)

Na aké miesta sa vďaka tomuto netradičnému hobby dostal a čo všetko zažil?

Hity „kráľa rokenrolu“ Elvisa Presleyho pozná spamäti, čítal o ňom všetky knižky a videl o ňom všetky dokumenty. Už ako chlapca ho slávny spevák a herec ovplyvnil natoľko, že sa rozhodol jeho štýl, imidž a prejav imitovať. Nie je mu však podobný len po vizuálnej stránke, ale aj hlasom.

Juraj „Elvis“ Prstek imituje a spieva Presleyho piesne už niekoľko dekád a vie si tým aj slušne zarobiť. Na akých akciách hráva, aké boli jeho kariérne začiatky a na aké exotické miesta sa vďaka tomuto koníčku už dostal?

V tomto článku si prečítaš:

Ako dlho sa už venujete imitovaniu Elvisa a ako ste sa k tomu dostali?

Mal som asi osem alebo deväť rokov, keď som prvýkrát uvidel Elvisa Presleyho v jednom nemeckom časopise a ihneď ma zaujal jeho imidž - vysoké goliere, bokombrady... Nevedel som vtedy ešte čo je rokenrol, ani čomu sa Elvis venoval, ale rodičia mi vysvetlili, že to bol slávny spevák a herec. Začal som sa oňho viac zaujímať, tak mi kúpili kazety s jeho hudbou.

Odvtedy som si jeho skladby stále pospevoval aj napriek tomu, že som nevedel po anglicky. (smiech) Keď som mal štrnásť rokov, zavolali ma do vtedajšej slovenskej televízie, konkrétne do relácie Štúdio kontakt, kde som prvýkrát verejne vystúpil a spieval Elvisovu tvorbu. Mal som obrovskú trému, ale dopadlo to dobre. Mám na to krásne spomienky.

Odvtedy som sa objavoval v televízií častejšie. Neskôr v deväťdesiatych rokoch som mal aj kapelu, s ktorou sme hrali Elvisove hity na rôznych akciách. Koncertovali sme ešte s kamošmi, ktorí zase spievali covery The Beatles. Bolo to vždy pekné spojenie dvoch legiend a spestrenie pre divákov, keďže ich skladby pre minulý režim nemohli nikde počuť naživo. Zhruba na prelome tisícročia som v kapele skončil a dal som sa na sólovú dráhu.

Vy ste ako chlapec žili v Berlíne. Bola to v tej dobe istá výhoda?

Keďže rodičia pracovali v Berlíne, chodil som tam do školy. Boli sme tam šesť rokov. Vďaka tomu som sa vedel ľahšie dostať k „západným“ časopisom a zahraničnej hudbe.

Zdroj: Archív Juraja Prsteka

Ako váš koníček vnímali vaši rovesníci počas školy? Prišla im vaša zaujatosť Elvisom smiešna alebo vás podporovali a boli ste školský zabávač číslo jeden?