Boxerka Imane Khelif sa prvýkrát vyjadrila ku kontroverzii ohľadom jej zápasu. Rodina sa o mňa bojí, povedala

Alžírčanka, ktorá za rekordný čas porazila Talianku Carini, sa po prvý raz vyjadrila k negatívnym komentárom na jej adresu.

Alžírska boxerka Imane Khelif bola terčom verbálnych útokov po tom, čo na olympiáde zdolala svoju súperku po 46 sekundách. Niektorí sa totiž mylne domnievali, že je transsexuálna.

V skutočnosti má však zvýšenú hladinu testosterónu, ktorá pramení z ochorenia vývoja pohlavných orgánov. Boxerka sa po prvý raz vyjadrila k negatívnym komentárom. O celej situácii prehovorila v rozhovore pre SNTV. Jej vyjadrenie cituje portál Ladbible.

Zdroj: X (@WomenReadWomen)

„Posielam odkaz všetkým ľuďom na svete, aby dodržiavali olympijské princípy a olympijskú chartu, aby sa zdržali šikanovania všetkých športovcov, pretože to má následky, obrovské následky. Môže to ľudí zničiť, zabiť myšlienky, ducha i myseľ. Môže to ľudí rozdeliť. A preto ich žiadam, aby sa zdržali šikanovania. S rodinou som v kontakte dva dni v týždni. Dúfam, že sa ich to hlboko nedotklo. Boja sa o mňa. Ak Boh dá, táto kríza vyvrcholí zlatou medailou a to by bola tá najlepšia odpoveď,“ uviedla na úvod.

„Viem, že Olympijský výbor sa zachoval spravodlivo a som šťastná, že to spravili, pretože to odhaľuje pravdu. O názory druhých sa nestarám, prišla som sem pre medailu a určite budem bojovať, aby som sa zlepšovala a bola lepšia, ak Boh dá. Budem sa zlepšovať ako každý iný športovec,“ dodala na záver.