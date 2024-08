Kácečko sa vyjadrilo k nečakanej razii: Dá sa to aj inak, bez vulgárneho správania a zbytočného strašenia zákazníkov

Polícia niekoľko ľudí zadržala, mnohí sa však na sociálnych sieťach sťažovali, že správanie štátnych príslušníkov nebolo primerané.

Dnes sme ťa informovali o tom, že v obľúbenom bratislavskom klube Kácečko vykonali policajti raziu. Používatelia sociálnych sietí, ktorí boli svedkami zákroku, opisovali, že sa policajti nesprávali k hosťom vhodne a boli vulgárni.

„Hneď ako rozkopli dvere, začali nadávať a kričať, nech sa všetci postavia hlavou ku stenám s rukami vystretými na stenu. Ako keby tam tancovali nejakí ozbrojení kriminálnici. V zásade by to nebolo až také zlé, ale ide o to, ako začnú vrieskať po ľuďoch, ktorí sa tam prišli iba zabaviť a nerobia nikomu nič zlé. Zároveň povedať ‚Postavte sa hneď všetci k stene do p**e‘ a ďalších milión nadávok a vreskot popri tom je úžasne profesionálne,“ napísal používateľ Redditu, ktorý bol svedkom policajnej razie.

V súvislosti s policajným zásahom sme kontaktovali aj samotné Kácečko. Pre Refresher sa majiteľ vyjadril, ako vnímal zásah.

„Nevieme úplne, čo po takej razii, akú sme zažili v sobotu, povedať. Asi to, že samozrejme takých ľudí, proti akým bola evidentne namierená, odsudzujeme a ani my takých zákazníkov nechceme. Chápeme, že si polícia prišla vykonať svoju prácu, ale v každom prípade si myslíme, že sa to dá aj inak,“ povedal na margo nevhodného správania polície.

Zároveň tiež potvrdil, že sa zásahový zbor správal vulgárne. „Viac komunikovať – vysvetliť situáciu, trochu empatie a áno aj menej vulgarizmov. V skratke, že môžeš hľadať “zločincov”, ale hľadáš ich medzi kopou nevinných, nič netušiacich ľudí, ktorí sú takýmto priebehom razie zbytočne vystrašení,“ povedal.

Razia nebola len drogová, policajti zasahovali z viacerých dôvodov

„Súbežne s policajnou raziou nás ako prevádzkovateľa priestoru skontrolovali ďalšie úrady štátnej správy. Tu môžeme povedať, že ich komunikácia a správanie sa boli na vysokej úrovni a celý priebeh kontroly bol bez problémov. Za návštevníkov sobotňajšej akcie nás celá situácia veľmi mrzí, ale žiaľ, v ten večer sme boli aj my bez akejkoľvek možnosti alebo právomoci niečo vo vlastnom priestore ovplyvniť alebo zmeniť,“ ozrejmil, že razia nebola len drogová, ale klub navštívili aj iné orgány štátnej správy.

Na záver vyjadrenia priaznivcom podniku odkázal, že sa na ich návštevu tešia aj v najbližších dňoch. „Za podnik môžeme povedať, že Kácečko vždy pristupovalo k všetkým zákonným povinnostiam zodpovedne, čo sa ukázalo aj v sobotu. Všetkým návštevníkom ďakujeme za trpezlivosť a veríme, že sa vidíme v najbližších dňoch na ďalších akciách,“ povedal majiteľ pre Refresher.