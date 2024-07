Súčasťou hudobného priemyslu je aj elektronická muzika a dídžejstvo, ktorému sa venuje čoraz viac ľudí. Patrí medzi nich aj talentovaná Michaela, ktorú scéna pozná ako Queen B, prípadne Ræven.

Na slovenskej scéne vystupuje dlhodobo viacero kvalitných dídžejov a dídžejok. Tí najlepší majú za sebou skúsenosti, nadanie na hudbu a zaujatie davu fanúšikov. V minulosti sa možno na tento hudobný priemysel pozerala časť spoločnosti cez prsty, pričom dnes je to úplne inak.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Djane Queen B // Ræven (@queenb_raeven)

V roku 2024 patrí mixovanie hudby medzi veľmi obľúbené hobby, ku ktorému inklinuje čoraz viac ľudí. Niektorí to robia len pre seba doma v izbe, iní, naopak, absolvujú kurzy, a aj keď sú ich skúsenosti malé, odhodlajú sa ihneď vystúpiť na nejakom festivale či inej akcii.

V tomto článku si prečítaš: V čom video s Rachellkkou s takmer miliónom videní pohoršilo ľudí.

Čo si o tom myslí profesionálna dídžejka.

Či sú organizátori na Slovensku ochotní platiť toľko, koľko ba mali.

Dá sa tým uživiť?

Skúsenosť často neodráža prípadnú kvalitu či nadanie, no na sociálnych sieťach to vyvoláva dojem, že dnes sa môže stať hviezdou elektronickej muziky každý, kto aspoň raz prešiel okolo dídžejského pultu.

Najnovšie sa takáto zmes názorov stretla v komentároch pod videom, na ktorom hrá svoj set influencerka a kontroverzná osoba posledných mesiacov Ráchel Karnižová, známa ako @rachellkka. Na videu, ktoré má podľa všetkého vyvolať poníženie a výsmech, sa Ráchel sústreďuje na mixovanie hudby, pričom si podľa všetkého prstom vyťukáva rytmus.

Video sa rýchlo stalo extrémne virálne. V čase písania článku je tam už takmer 10-tisíc lajkov a 932-tisíc pozretí. Ľudia v komentároch sa začínajúcej dídžejky zastávajú a ku každému negatívnemu komentáru nájdeš desiatky tých pozitívnych a obranných.

Na jednej strane ľudia píšu o pseudohudobníkoch, ktorí hneď dostanú šancu ukázať sa len preto, že sú populárni influenceri na sociálnych sieťach. Druhá strana mince však poukazuje na to, že ľudia sa Ráchel zastali s tvrdením, že tam boli, všetko fungovalo, ako malo, a influencerka odohrala dobrý set s maličkými chybami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Denník Ravera 🔷 DNB Meme Stránka (@dennik_ravera)

Je to bežná prax alebo sú Slováci v komentároch právom urazení na to, že človek bez hypu a famu by takúto šancu nedostal? O tom, ako a či vôbec v súčasnosti ohrozuje dídžejskú scénu pomyselné pseudohudobníctvo od známych a bohatších ľudí smerom k iným, sme sa rozprávali so známou slovenskou dídžejkou Queen B.

Micheala Andreja, umeleckým menom Queen B (techno alter Ræven), je mladá slovenská dídžejka, ktorá je na scéne takmer 10 rokov. Za jej najväčšie úspechy sa okrem hrania na slovenských hudobných festivaloch rátajú aj vystúpenia na populárnych párty miestach ako Ibiza či Zrće v Chorvátsku. Zároveň je zakladateľkou magazínu elektronickej hudby Loudlife.

Ako dlho sa tomu venuješ?DJ-ingu sa venujem takmer 10 rokov, začala som, keď som mala 17 rokov. Aj keď to vykonávam prevažne v noci, je to pre mňa forma oddychu. Zároveň ide o vášeň a spôsob vyjadrenia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Djane Queen B // Ræven (@queenb_raeven)

Aké boli začiatky z pohľadu vybavenia. Koľko stojí potrebné vybavenie?

Začiatky DJ-ingu sú vždy výzvou. Nielen v rámci samotného tréningu a reálnych schopností počuť hudbu a naučiť sa hrať, ale aj samotnom vybavení. Moje začiatky prebiehali tak, že techniku mi požičali kamaráti dídžeji z môjho okolia. Keďže som študovala a popritom pracovala, učila som sa hrať hlavne v nočných hodinách, tak zo mňa mali doma veľkú radosť. (smiech)

Pamätám si, že zo začiatku pre mňa boli všetky gombíky a blikajúce svetlá na playeroch španielska dedina. Profesionálny DJ set môže stáť od niekoľko stoviek až po desaťtisíce eur, samozrejme, v závislosti od kvality a značky. Nechcela by som ísť do konkrétnych súm, pretože je to naozaj vysoko individuálna záležitosť.

Ako dlho si čakala, kým budeš prvýkrát hrať pred ľuďmi?



Prvýkrát som hrala pred ľuďmi približne 4 mesiace po pilnom trénovaní, keď som si bola sama istá, že to nepokašlem. Potom som sa chytila prakticky každej príležitosti hrať a skúšať to. Išlo o malé hrania v miestnych kluboch a podnikoch. Aj keď som niekedy hrala pre prevažne prázdne publikum, neprepadla som panike a zobrala som to vždy z tej svetlejšej stránky. Práve v týchto chvíľach som sa najviac naučila napríklad prácu s publikom. Je dôležité mať trpezlivosť a veriť v seba. Vytrvala som, a keď som nabrala potrebnú sebaistotu, potom som si každé hranie začala užívať. V istom okamihu mi už hranie bolo také komfortné, že som sa začala naplno venovať publiku, nie technike.

Musela si sa ponúkať alebo ponuky prišli k tebe?

V začiatkoch som bola aktívna na rôznych platformách, nahrávala sety, posielala ich do rôznych súťaží a snažila sa nejako odlíšiť. Musím však povedať, že som nemala nejakú extra ambíciu byť veľkou dídžejkou. Na začiatku mi to skutočne ani len nenapadlo, veď si predstav ženu dídžejku a navyše z konzervatívneho kraja, veď to bola skôr pohroma. (smiech) Hrania a DJ-ing ako taký som teda nehrotila a navrhované ponuky brala čisto intuitívne a prirodzene, aby som sa v remesle zdokonaľovala. Boli to hrania „za promo” od blízkych kamarátov a vzájomne nám to vyhovovalo. Vieš, netlačila som sa zbytočne tam, kde som v tom čase nemala byť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Djane Queen B // Ræven (@queenb_raeven)

Promotéri a event manažéri si to, samozrejme, všimli a istým spôsobom sa im to zapáčilo. Tým, že som veci nesilila, si ma ľudia začali prirodzene sami vyhľadávať. Dávala som si len pozor, aby som sa popritom bola naplno schopná venovať škole. A neskôr som bola v správnom čase na správnom mieste. Odohrala som akciu vo svojom okolí, kde si ma všimli profesionálni dídžeji, ktorí ma šírili ďalej ako nový objav.

Vďaka tomu sa začal šialený kolobeh hraní, feedbacky boli neskutočné, promotéri ma bombardovali rad-radom, lenže v tom čase som písala bakalárku, tak som nevedela, kde mi hlava stojí.

Postupne sa to však nabaľovalo, získavala som nové kontakty, pomáhali sme si s hraniami a po spokojnosti majiteľov dohodovali stále nové a nové termíny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Djane Queen B // Ræven (@queenb_raeven)

Počas leta spôsobilo rozruch aj video Rachelky, ktorá hrala svoj set a popritom si ťukala prstom na player. Postrehla si to?