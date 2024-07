Opaľovacie krémy, ktoré zachraňujú koraly a chránia tvoju pokožku

Škodlivé UV filtre majú dosah na koralový ekosystém, ale aj na zdravie tvojej pokožky.

Leto je v rozpuku a s ním aj túžba po bronzovom opálení a oddychu na pláži. Slnko nám síce dodáva energiu a vitamín D, no nadmerné slnenie môže mať aj vážne následky pre našu pokožku. Ako si tak užiť letné radovánky bez ujmy na zdraví a zároveň ochrániť krehké koralové útesy?

Vieš, aký UV filter obsahuje tvoj opaľovací krém?

Krásne opálenie a slnečná energia sú síce lákavé, no nezabúdajme, že slnko nám môže priniesť aj riziká. UV žiarenie preniká hlboko do pokožky a spôsobuje predčasné starnutie, pigmentové škvrny a najmä zvyšuje riziko rakoviny kože. Preto siahame po opaľovacích krémoch, no zamyslel si sa niekedy nad tým, aké UV filtre obsahujú? Nie je UV filter ako UV filter.

Oxybenzón a oktinoxát – hrozba pre zdravie a koraly?

Mnohé bežné opaľovacie krémy obsahujú chemické filtre, ako oxybenzón a oktinoxát. Tieto látky síce chránia pokožku pred UV žiarením, no zároveň predstavujú riziká:

Pre zdravie: Môžu vyvolávať alergické reakcie a existujú obavy o ich prienik do krvi.

Pre životné prostredie: Oxybenzón (benzofenón-3) a oktinoxát (etylhexyl metoxycinamát ) sú toxické pre koraly a poškodzujú ich. Každoročne sa do oceánov dostanú tisíce ton týchto filtrov, čo vedie k bieleniu a ničeniu koralových útesov.

Vplyv na koraly je natoľko závažný, že v niektorých krajinách, ako napríklad na Havaji, je zakázané používanie opaľovacích krémov s oxybenzónom a oktinoxátom.

Na trhu už existuje množstvo iných alternatív, ako sa chrániť bezpečne nielen vo vzťahu k sebe, ale aj k životnému prostrediu. Ako? Čítaj ďalej.

Certifikované, prírodné a bezpečné

Škodlivé UV filtre sú dôležitým zrnkom, ktorému by si sa mal venovať. Je toho viac. Preto je bezpečnejšie siahať po prírodných certifikovaných značkách. Zdôrazňujeme slovíčko certifikovaných – pretože len pri nich môžeš mať istotu, že držíš v ruke prípravky bezpečné nielen pre teba, ale aj pre planétu.

Prírodné certifikované značky, ako je ANNEMARIE BÖRLIND, idú príkladom. Vo svojich produktoch striktne odmietajú používanie nebezpečných UV filtrov a ponúkajú iba:

Bezpečné filtre: Takými sú napríklad oxybenzón a oktinoxát. Tieto produkty pomáhajú chrániť koralové útesy, ktoré sú dôležité pre ochranu pobrežných ekosystémov. Bez škodlivých látok: Produkty ANNEMARIE BÖRLIND neobsahujú žiadne škodlivé látky, ako sú mikroplasty, nanočastice, silikóny či ropné deriváty. Ich účinnosť je vedecky potvrdená a sú vhodné aj pre ľudí so slnečnými alergiami​. Ekologické, udržateľné: Produkty sú vyrobené s ohľadom na udržateľnosť a ekologické postupy. Zdroj: ANNEMARIE BÖRLIND

„S našimi produktmi nechránime len pokožku, ale aj koralové útesy. Bezpečnosť pre životné prostredie je pre nás dôležitá, rovnako ako aj ľudské zdravie,“ dodáva Henrieta Martinková, CEO ANNEMARIE BÖRLIND pre Slovensko a Českú republiku.

Inovatívnosť vložená do opaľovacích krémov

Opaľovacia kozmetika ANNEMARIE BÖRLIND využíva prírodné zložky na maximum. Obsahujú hydratačné látky, ako je pantenol, vitamín E a alantoín, ktoré posilňujú kožnú bariéru a majú upokojujúci a regeneračný účinok. Navyše sú obohatené o výživné prírodné extrakty a oleje, ako je sójový olej a slnečnicový olej, bohaté na esenciálne mastné kyseliny a antioxidanty, ktoré bojujú proti predčasnému starnutiu a dehydratácii.

Unikátnosťou opaľovacích krémov ANNEMARIE BÖRLIND je ich obsah vzácnej riasy kombu, považovanej za prírodný UV filter. V produktoch tak nájdeš certifikované UV filtre posilnené o túto unikátnu zložku, ktorá taktiež bojuje proti ultrafialovému žiareniu, chráni pred fotostarnutím a urýchľuje regeneráciu buniek.

Tipy pre zdravú a žiarivú pokožku v lete

Všetci túžime po zdravej a žiarivej pokožke. Krásne opálenie je len bonusom, ktorý nám leto prináša, no zdravie pokožky by malo byť našou prioritou po celý rok. Používaním kvalitných kozmetických produktov a dodržiavaním zdravých návykov môžeme predchádzať predčasnému starnutiu, vzniku vrások a pigmentových škvŕn. Pamätaj, že začervenanie a zhnednutie pokožky je iba ochranným mechanizmom kože, preto zdravé opálenie prakticky neexistuje.

Avšak ak sa ti už toto leto podarilo získať hnedastý odtieň, ktorý sa ti páči, máme pre tip, ako si ho udržať.

Opaľovací krém, ktorý predlžuje opálenie o 62 %

Natural Tan Boost Opalovací Fluid SPF 30 od ANNEMARIE BÖRLIND je šikovný pomocník pre krásne a zdravé opálenie. Tento inovatívny produkt spája ochranu pred škodlivým UV žiarením s výživou pokožky a predlžuje opálenie až o 62 %.

Fluid obsahuje prírodné oleje, ako sú sójový a slnečnicový olej, ktoré sú bohaté na esenciálne mastné kyseliny. Tie zabezpečujú dokonalú hydratáciu a výživu, čo vedie k rovnomernému a dlhotrvajúcemu opáleniu. Pantenol zlepšuje hydratáciu a regeneráciu pleti, zatiaľ čo vitamín E bojuje proti voľným radikálom a podporuje obnovu pokožky.

Alantoín a karoténový extrakt upokojujú pokožku a zaisťujú prirodzený a rovnomerný tón pleti. S vysokou ochranou SPF 30 proti UVB a UVA žiareniu, intenzívnou hydratáciou a bohatou výživou tento fluid zlepšuje celkový stav a vzhľad pleti. Tvoja pokožka bude nielen chránená, ale aj nádherne žiarivá a zdravá.

Krém je obohatený o komplex účinných hydratačných zložiek. Zdroj: ANNEMARIE BÖRLIND

Stopka predčasnému starnutiu

Slnko je jedným z hlavných vinníkov predčasného starnutia pokožky – ale nemusí to tak byť. Opaľovací protistarnúci krém SPF 50 od ANNEMARIE BÖRLIND poskytuje nielen ochranu pred škodlivým UVB a UVA žiarením, ale aj kompletnú starostlivosť o pokožku.

Tento krém pomáha v boji proti starnutiu. Obsahuje unikátne zložky, ktoré aktívne bojujú proti voľným radikálom vznikajúcim v dôsledku UV žiarenia – hlavným vinníkom vzniku jemných liniek a vrások. Vitamín E a ďalšie silné antioxidanty chránia bunky pred oxidačným stresom, čím pomáhajú zachovať mladistvý vzhľad pokožky.

Okrem ochrany pred slnečným žiarením tento krém obsahuje aj ingrediencie, ktoré podporujú hydratáciu a regeneráciu pleti. Jeho anti-aging vlastnosti prispievajú k zlepšeniu elasticity pokožky a zlepšujú celkový vzhľad a textúru pleti.

Krém obsahuje anti-agingový komplex aktívnych rastlinných látok, vzácny jojobový olej, ktorý je bohatý na provitamín A a vitamín E. Zdroj: ANNEMARIE BÖRLIND

Ak máš záujem o viac informácií, navštív e-shop annemarieborlind.sk a objav širokú ponuku prírodnej starostlivosti o pokožku.