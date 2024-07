Technológia AI pomohla upraviť a vyčistiť Mekyho spev z pôvodnej demonahrávky.

Legenda slovenskej hudobnej scény Miroslav „Meky“ Žbirka zomrela v roku 2021. Teraz vychádza jeho nový singel Nora. Od stredy, 17. júla, bude dostupný na streamovacích platformách a premiéru s diskusiou s jej tvorcami zároveň bude mať aj na českom festivale Colours of Ostrava.

Autorom textu skladby Nora je slovenský básnik a textár Daniel Hevier. Singel produkovali David Žbirka s Oliverom Torrom v spolupráci s firmou FamePlay. Práve spomínaná spoločnosť do procesu tvorby zapojila umelú inteligenciu. Technológia AI pomohla upraviť a vyčistiť Mekyho spev z pôvodnej demonahrávky, informovala jeho manželka na Instagrame.

Žbirkovej manželke pomohol dilemu o vydaní singlu rozlúsknuť Chat GPT. „Keď ma oslovili s ponukou na spoluprácu, zdalo sa mi to zaujímavé vyskúšať podobný postup, ktorý nedávno využili pri skladbe Now and Then od The Beatles. Skúsila som však osloviť aj umelú inteligenciu, ktorá mi na otázku: ‚Mal by Miro Žbirka radosť z AI?‘, odpovedala: ‚Miro Žbirka bol známy svojou otvorenosťou k novým technológiám a inováciám v hudbe. S najväčšou pravdepodobnosťou by mal z AI radosť, hlavne ak by mohla prispieť k jeho hudobnej tvorbe či zlepšení zážitkov pre fanúšikov. AI technológia by mohla pomôcť v produkcii hudby, spravovaní odkazu či vývoji nových spôsobov, ako osloviť a zapojiť jeho poslucháčov‘,“ povedala manželka hudobníka Katka Žbirková.