Cena potravín je téma, ktorú riešime asi všetci. V letnej sezóne sa však sféra záujmu prenáša aj do zahraničia, kam cestujeme za dovolenkou. My sme sa preto boli pozrieť na ceny v jednej z najnavštevovanejších destinácií Slovákov – Chorvátsku.

V posledných mesiacoch je u nás téma cien potravín jednou z najdiskutovanejších. Reťazce sa predbiehajú v akciách v snahe udržať si zákazníkov a niektorí ľudia zas nedajú dopustiť na nákup potravín za hranicami.

Karty miešajú aj nové značky, ktoré postupne plánujú svoj príchod na slovenský trh. Nedávno naša redaktorka zmapovala ceny v poľskej Biedronke, ktorá podľa doterajších údajov u nás zrejme spôsobí výrazný boom.

Na Jadran cestujú každoročne desaťtisíce ľudí zo Slovenska.

Dokazuje to aj skutočnosť, že len medzi januárom a aprílom 2024 navštívilo Chorvátsko takmer 20-tisíc turistov zo Slovenska. A je takmer nad slnko jasné, že v rámci letnej sezóny toto číslo ešte niekoľkonásobne narastie.

Pred odchodom na dovolenku si ľudia často robia tzv. taktickú a materiálovú prípravu. Tá zahŕňa napríklad to, aké potraviny si dovolenkári prinesú z domu a aké zas nakúpia v tamojších supermarketoch. Slováci možno v minulosti premýšľali v štýle, že Chorvátsko je lacné. To však dávno neplatí a týka sa to nielen služieb či ubytovania, ale aj základných potravín.

Je to lacnejšie alebo drahšie ako na Slovensku?

O tom, koľko stoja v chorvátskom supermarkete základné potraviny, nápoje či drogéria, sme sa rozhodli presvedčiť na vlastnej koži. V rámci nákupu rôzneho širokého sortimentu v Chorvátsku si môžeš vyberať z viacerých možností. Nie všade, no často sú k dispozícii aj nám známe reťazce Kaufland a Lidl. Z miestnych možno spomenúť napríklad Plodine, Tommy či Konzum.

Práve do posledného uvedeného reťazca sme sa vybrali aj my. Konzum sme však nezvolili náhodne či vzhľadom na dobrú polohu. Konzum je značka, ktorej vznik sa datuje ešte do čias bývalej Juhoslávie a čoskoro oslávi 70 rokov od svojho vzniku.

V roku 2024 je to najrozšírenejšia a najväčšia sieť maloobchodu a supermarketov v celom Chorvátsku, pričom počet prevádzok nedávno presiahol číslo 700. Ak teda navštíviš jadranské pobrežie, je vysoko pravdepodobné, že vo svojej destinácii narazíš práve na Konzum.

Vybrali sme sa na nákup

V prvej polovici júla sme navštívili chorvátsku Istriu, konkrétne mesto Rovinj. Pred cestou na dovolenku patrí medzi základné informácie aj to, v akej vzdialenosti od ubytovania sa nachádza supermarket, kde bude možné nakúpiť všetko potrebné vrátane potravín či ostatných základných potrieb.

Keďže ide o najväčšiu sieť, nebolo prekvapením, že neďaleko apartmánu bol práve pomerne veľký Konzum. Do predajne vstupujeme v sobotu tesne po 16. hodine. Keďže sme približne 15 minút chôdze od pláže, atmosféra v obchode je menej hektická, čomu napomáha aj menší počet zákazníkov.

Našou úlohou je zamerať sa na ceny základných potravín a artiklov, po ktorých by dovolenkár najpravdepodobnejšie siahol. V zozname máme ovocie, zeleninu, mäsové aj mliečne výrobky, pečivo či nápoje a toaletný papier.