Samsung predstavil nové modely radu Galaxy Z, hodiniek Watch a slúchadiel Buds. Šiesta generácia skladacích smartfónov láka nielen na doteraz ich najtenší a najľahší dizajn, ale aj na vylepšenú odolnosť a super výkon. Unikátne prepojenie s Galaxy AI dostali aj najmodernejšie hodinky a slúchadlá. Umelá inteligencia od Samsungu prináša vychytávky, inovácie a vylepšené funkcie, ktoré si zamiluješ.

Si rodený „multitasker“? Dizajnovo neopakovateľné Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 sa vďaka Galaxy AI stanú predĺžením tvojej mysle. Vyťažíš s nimi maximum z každého okamihu. Najpokročilejší mobilný procesor totiž ponúka vylepšenú grafiku, vyšší výkon a batériu s dlhšou výdržou. Čo viac potrebuješ?

Šiesta generácia šikovných skladačiek je vďaka inováciám tenšia, ľahšia a odolnejšia ako kedykoľvek predtým – ideálna na každý deň. Či už používaš veľký displej na Z Fold, vonkajší displej FlexWindow na Z Flip alebo ikonický režim FlexMode, oba telefóny ti ponúknu viac vzrušenia pri využívaní všetkých možností umelej inteligencie.

Galaxy Z Fold6 so 7,6" rozkladacím displejom sa stane tvojím novým parťákom, ktorý z teba urobí efektívneho kreatívca. Vlajková skladačka od Samsungu ti ľahko preloží, prepíše a zhrnie hlasové záznamy a poznámky. Vygenerovanie trefných textov pre e-maily a sociálne médiá zvláda „ľavou zadnou“ a navyše v tvojej unikátnej reči vďaka veľavravnej funkcii Spisovateľ. Ďalšia nová „fičúra“, AI kreslenie, zase vyprodukuje návrhy obrázkov podľa tvojich náčrtov.

Najnovšia integrácia Google Gemini prináša vlastného AI asistenta priamo do tvojej skladačky. Pomôže ti s písaním, učením a plánovaním. Dostane ťa aj funkcia Circle to Search, ktorá posúva možnosti vyhľadávania na ťažko uveriteľnú úroveň. Čosi podobné čakaj aj pri úprave fotografií a videí na veľkom displeji vďaka funkcii ProVisual Engine s umelou inteligenciou. Inovatívna technológia Ray Tracing ťa poteší realistickou grafikou pri hraní videohier. Batéria má dlhšiu výdrž na jedno nabitie vďaka vyššej efektivite čipsetu.

Aj Samsung Galaxy Z Flip6 prichádza s množstvom inovácií, pričom zostáva kompaktný a prenosný. Ponúka vylepšený 3,4" vonkajší displej Super AMOLED FlexWindow, ktorý umožňuje používať funkcie s podporou umelej inteligencie bez nutnosti otvárať telefón. Funkcia Návrhy odpovedí analyzuje tvoje posledné správy a navrhuje vhodné odpovede, čo ti umožní komunikovať jednou rukou. Vďaka FlexWindow budeš mať prístup k obľúbenej hudbe aj iným aktualizáciám.

So smartfónom Galaxy Z Flip6 zachytíš každý okamih presne podľa predstáv. Nové 50 Mpx širokouhlé a 12 Mpx ultraširokouhlé snímače ti uľahčia fotenie a zaistia jasné a ostré detaily. Vďaka 2x optickému zoomu budú fotky bez šumu a AI zoom ti umožní kvalitnejšie fotografovanie s až 10-násobným zväčšením. Vylepšenia sa dočkal aj režim Nightography, ktorý je obohatený o HDR video, a tak môžeš zhotovovať kvalitné videá aj pri veľmi slabom osvetlení. Nočný režim je k dispozícii aj pre Instagram Stories, čo umožňuje zdieľať úžasné fotografie aj v noci.

Tretia generácia slúchadiel Galaxy Buds3 a Buds3 Pro prináša vďaka Galaxy AI revolučné zážitky z komunikácie a počúvania hudby. Funkcia Hlasové príkazy ti dovolí ovládať prehrávanie hudby len dvomi slovami, bez nutnosti dotýkania sa slúchadiel. Galaxy Buds3 Pro sú ideálne pre pohlcujúci zvuk, zatiaľ čo Galaxy Buds3 sú vhodné na dlhodobé nosenie v rôznych situáciách.

Vďaka vylepšeným dvojpásmovým reproduktorom a technológii Ultra High Quality Audio ťa slúchadlá série Buds3 ohúria krištáľovo čistým zvukom s presnou reprodukciou. Navyše dokážu obnoviť pôvodný hlas hovoriaceho aj v hlučných prostrediach, čo zaručuje nerušené prirodzené hovory ako pri veľmi kvalitných smartfónoch s technológiou Super-Wideband. Samsung Galaxy Buds3 a Buds3 Pro posúvajú hranice zvukových technológií, prinášajú pokročilé funkcie a dizajn, vďaka ktorým sa odlíšiš.

Nová generácia hodiniek Galaxy Watch7 ponúka komplexnú starostlivosť o tvoje fyzické a duševné zdravie vďaka Galaxy AI a najpokročilejším technológiám. Získaš s nimi ucelenú predstavu o sebe. Umožňujú totiž sledovať viac ako 100 tréningov a vytvárať si vlastné rutiny pomocou funkcie Tréningová rutina. S aplikáciou preteky porovnáš aktuálne a predchádzajúce výkony v reálnom čase. Hodinky sú vybavené vylepšeným senzorom BioActive a prvýkrát aj 3 nm procesorom a dvojfrekvenčným systémom GPS pre presnejšie sledovanie polohy.

Vylepšené funkcie monitoringu zdravia aj spánku ti prinášajú aj Galaxy Watch Ultra, ktoré sa navyše môžu chváliť extrémnou odolnosťou vďaka rámu z titánu triedy 4 a vodotesnosti 10 ATM. Galaxy Watch Ultra ponúkajú výdrž batérie až 100 hodín v úspornom režime a 48 hodín v režime Cvičenie. Hodinky fungujú v rozmedzí nadmorských výšok od -500 až do 9000 metrov, ideálne pre nevšedné dobrodružstvá, ako sú horolezectvo, plávanie v mori alebo jazda na bicykli v extrémnych podmienkach.

