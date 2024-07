Príjemný čas na letnej dovolenke môže pokaziť len zopár vecí, napríklad zážitok z reštaurácie, ktorá je podľa recenzií na absolútnom dne. Toto sme v podniku s názvom Nonno zažili my.

Chorvátsko je veľmi obľúbenou destináciou pre ľudí z rôznych kútov sveta vrátane Slovenska. Na Jadran počas letnej sezóny denne smerujú tisíce dovolenkárov s cieľom užiť si nasledujúce dni a poriadne si oddýchnuť od pracovného života.

Na Tripadvisore má Nonno vyše 1 000 recenzií a hodnotenie len 1,5 *. Pre lepšie pochopenie, až 955 ľudí malo v tejto reštaurácii zlú skúsenosť.

S dovolenkou sú úzko spojené návštevy rôznych pamiatok, podnikov, barov, reštaurácií či iných atrakcií. Niektoré skutočne stoja za to a návštevníkom mnohokrát ponúkajú zážitok na celý život. Potom však existujú aj také, z ktorých sa stali tzv. turistické pasce.

Turistické pasce sú prítomné všade

Pasce na turistov, teda tourist traps, fungujú na veľmi jednoduchom princípe. V prípade reštaurácií či gastroprevádzok ide predovšetkým o miesta, ktoré disponujú skvelou polohou a pôsobia naoko presvedčivo, pričom nemusia byť vôbec lacné. Dovolenkár sa totiž nemá, prípadne nechce v horúčavách príliš zamýšľať nad tým, kam si sadne na drink, kávu či obed.

Vo svete existuje množstvo podnikov, ktoré majú otrasné recenzie a ľudia odtiaľ odchádzajú znechutení, no daná prevádzka má napriek tomu stále plno. Do tejto skupiny patrí aj reštaurácia Nonno v meste Pula, ktorá je podľa recenzií a názorov ľudí tou absolútne najhoršou gastronomickou prevádzkou v celom Chorvátsku.

Zdroj: Wikimedia Commmons

Pula je administratívnym a turistickým centrom Istrie, ktorá patrí k najobľúbenejším a najnavštevovanejším regiónom Chorvátska. Dominantou pre turistov je určite koloseum či zachovaný rímsky chrám venovaný cisárovi Augustovi, ktorý sa nachádza priamo na starom námestí.

Nonno je podľa recenzií doslova horor

Na tom istom námestí však nenájdeš len rímsku architektúru, ale aj najhoršie hodnotenú reštauráciu v Chorvátsku. Podnik s názvom Nonno je v rámci recenzií od zákazníkov absolútnym „hitom“. Na Tripadvisore má Nonno vyše 1 000 recenzií a hodnotenie len 1,5 *. Pre lepšie pochopenie, až 955 ľudí malo v tejto reštaurácii zlú skúsenosť. Podľa Tripadvisora neexistuje v Pule horšia reštaurácia.

O nič lepšie nestojí Nonno ani v rámci hodnotení na Googli. Tam zanechalo hodnotenie už viac ako 1 500 ľudí a rovnako drvivo vyhrávajú negatívne recenzie.

„Najhoršie miesto s jedlom, v akom som kedy v živote bol, a to nie som dramatický. Čašník bol starý chlap s fúzmi a bol to úplný a totálny srab. Požiadal som o vodu z vodovodu a priniesol mi otvorenú fľašu vody a prinútil ma zaplatiť za ňu 4,50 eura. Nepovedali nám vopred, že platiť sa dá len v hotovosti, potom začali kričať na môjho priateľa, že nemáme hotovosť. Tiež nám účtovali 4 eurá, pretože sme sedeli vonku pod dáždnikom. Celkovo nestojí za to platiť za jedlo, ktoré sme dostali,“ uvádza sa v recenzii z júna 2024.

Iná zákazníčka mala podobný problém. „Mali sme pizzu margarita, ktorá bola väčšinou zo surového cesta, paradajková omáčka bola horká a chutila ako paradajkový pretlak priamo z tuby. Caprese šalát boli dve nakrájané paradajky posypané nejakým balíčkom strúhanej mozzarelly a s dvoma listami naboku. Mali sme tiež dva nápoje a stálo to necelých 45 eur. Nechutné, absolútny vtip,“ píše Alice.

Zdroj: Refresher/Timotej Gašper

Tak si to zhrňme. V samom srdci starého mesta funguje reštaurácia, ktorá podáva pizzu zo surového cesta, nekvalitné jedlo a čašníci si účtujú bizarné poplatky, pričom neváhajú na hostí zvýšiť hlas. O tom, či je Nonno v Pule skutočne tým najhoršie hodnoteným miestom na jedlo nielen v Istrii, ale celom Chorvátsku, sme sa rozhodli presvedčiť na vlastnej koži.

Príchod na miesto činu

Je začiatok júla a sezóna v Chorvátsku beží na plné obrátky. Deň začíname v apartmáne, ktorý je od Puly vzdialený približne 50 kilometrov. Letná sezóna je v ten deň, zdá sa, len v kalendári, keďže vonku je tesne pred jedenástou len 24 stupňov Celzia a zamračená obloha. To nám však vôbec nevadí, pretože cieľom dňa nie je pláž, ale prehliadka mesta s návštevou reštaurácie, ktorú stovky ľudí opísali ako tú najhoršiu v celom Chorvátsku.

Cestou v aute sa zamýšľame nad tým, či to bude skutočne také zlé, ako píšu recenzie. Padajú otázky typu, čo budeme robiť, ak na nás začne čašník kričať, prípadne či neriskujeme konzumáciou nekvalitného jedla následné žalúdočné problémy.

Zdroj: Refresher/Timotej Gašper

Po zaparkovaní auta nám mapy ukazujú, že od „ikonickej“ reštaurácie nás delí približne 20 minút chôdze. Míňame koloseum a spoločne s masou turistov vstupujeme na územie starého mesta. Vychodené dlaždice na zemi budia až vyleštený dojem. Obchádzame niekoľko pekných terás, z ktorých ide ozaj príjemný vibe.

Počkajte si, mám aj ďalších hostí

Jedným okom sledujeme ceny, ktoré nie sú napriek polohe vôbec premrštené. Pizza za 10 eur, rôzne cestoviny do 15 eur a takmer všade je k dispozícii aj denná ponuka za zvýhodnenú cenu. Bude na tom Nonno podobne? Nah...

Po niekoľkých minútach chôdze cez staré mesto v Pule sa dostávame na námestie s príznačným názvom Forum. Na tomto mieste doslova dýcha rímska architektúra, to je však na nasledujúce hodiny všetko, čo môžeme označiť za príjemné.

Podnik Nonno bol zrazu priamo pred nami. Prezeráme si menu vo veľkej sklenej vitríne, no do pár sekúnd je pri nás čašník, ktorý v podstate len ukazuje prstom na jedlá, ktoré by nám odporučil. Možno len náhodne ide o tie, ktoré sú v lístku najdrahšie. Čaká nás najhorší zážitok v živote?