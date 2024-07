Katy Perry schytáva na internete negatívne komentáre k jej novému videoklipu.

Klip speváčky Katy Perry k novej piesni Woman's World na sociálnych sieťach skritizovali. Speváčka na internete zverejnila video, v ktorom situáciu vysvetľuje. Zdá sa, že speváčka takéto reakcie očakávala, keďže svoj zámer objasnila už počas natáčania klipu.

„Bavíme sa, je to sarkastické, veľmi groteskné,“ vysvetlila a dodala, že ide o satiru. Podľa speváčky má mať pieseň Woman's World „proženský“ podtext a ukázať ženskú silu. V klipe sú však ženy oblečené vo veľmi odhaľujúcom oblečení, čo vyvoláva opačný dojem.

Ako však upozorňuje Variety, kontroverzia sa týka aj spoluproducenta a spoluautora piesne Dr. Lukea. Toho v minulosti obvinila zo sexuálneho zneužívania speváčka Kesha. Prípad sa nakoniec skončil urovnaním a spevák nikdy nepriznal vinu. Jeho účasť na tejto piesni je vzhľadom na jej poslanie prinajmenšom neočakávaná.



„Naozaj to preháňame,“ uviedla speváčka vo svojom najnovšom príspevku. „Pre mňa a moju predstavu ženskej božskosti je to ako reset. A po tomto sa dostaneme do úplne iného sveta,“ uzatvára. Ako presne bude tento „nový svet“ vyzerať, sa pravdepodobne dozvieme 20. septembra, kedy má Katy Perry po štyroch rokoch vydať nový album s názvom 143.