Superpočítač tipuje absolútneho víťaza Eura. Anglicko už podľa neho nie je favoritom

Aj napriek tomu, že mu na začiatku šampionátu vyrátal najvyššie šance na úspech, favorita našiel v inom tíme.

Futbalové Euro sa pomaly blíži ku koncu a čoskoro spoznáme víťazov prestížneho šampionátu. Slovenskej reprezentácii sa tento rok titul získať nepodarilo a vypadla v osemfinále v zápase s Anglickom.

Do semifinále sa prebojovali Španieli, Francúzi, Angličania a Holanďania. Okrem fanúšikov športu tipuje pravidelne výsledky zápasov aj superpočítač spoločnosti Opta Analyst. Vychádza pri tom z údajov Stats Perform a z aktuálnej situácie na trhu so stávkami. Na začiatku šampionátu vyrátal, že najväčšiu šancu na úspech má Anglicko. Výsledky uplynulých zápasov však zamiešali karty a dnešné predikcie sú už iné.

Zdroj: TASR/AP Martin Meissner

Holanďania podľa umelej inteligencie pohoria

Aj napriek tomu, že si stále myslí, že Anglicko to dotiahne do finále, netipuje mu víťazstvo. To predpovedá Španielom a pripisuje im viac ako 30-percentnú šancu na úspech. To, že sa tieto dva tímy ocitnú vo finálnom derby, odhaduje až s 50-percentnou pravdepodobnosťou.

Spomedzi štyroch spomínaných tímov má podľa umelej inteligencie najmenšiu šancu na víťazstvo šampionátu Holandsko. Odhaduje mu len 16,23 % šancu na úspech.