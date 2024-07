Diváci zosmiešňujú Aemonda z House of the Dragon, odniesol si to za nahú scénu. Herec vysvetľuje, prečo sa na to dal

Postava princa Aemonda Targaryena zažíva po poslednej časti veľkú pozornosť.

Aemond sa v poslednej epizóde seriálu House of The Dragon vyzliekol donaha. V jednej scéne Aemonda objaví jeho brat Aegon úplne nahého v náručí sexuálnej pracovníčky Sylvie. Aegon sa mu vysmeje kvôli tomu, že jeho brat Sylviu navštevuje už od mladosti. Aemond ho však ignoruje, postaví sa a nahý odkráča preč.

Herec Aemonda Ewan Mitchell medzitým v rozhovore pre Vulture povedal, že pre neho bolo dôležité, aby bol v scéne naozaj nahý, pretože sa to hodilo k úlohe. „Scény ako táto sa začínajú rozhovorom o tom, ako ďaleko ste ochotný zájsť. Nebola to ľahká voľba. Ale na Aemondovi ide o to, že šokuje divákov. Slabosť nepatrí do Aemondovho slovníka,“ vysvetlil ako o veci premýšľal.

Navyše nahota nesie v scéne symbolický význam. „Aegon pristihne Aemonda na zraniteľnom mieste. Keď som prvýkrát vzal do rúk scenár a videl scény z bordelu v druhej a tretej epizóde, videl som skvelú príležitosť ponúknuť vzácny pohľad na jeho zraniteľnosť,“ povedal herec.

„Keď vstane a odíde bez toho, aby sa obťažoval najprv sa obliecť, taký sebavedomý aj tvárou v tvár tomu poníženiu, pripadá mi desivejší, ako keď ide na Vhagarovi,“ dodal v spomínanom rozhovore.

Hanobenie tela, ktoré som videla na mnohých sociálnych platformách na adresu tohto muža, je opovrhnutiahodné. Je nádherný a vyzerá ako rímska socha. Ako spoločnosť máme na viac #HouseOfTheDragon #aemondtargaryen pic.twitter.com/GIup3Daowm - Becca Stylez (@Becca_stylez) 2. júla 2024

Nahá scéna si okamžite získala pozornosť. Mnohých divákov a diváčky však viac ako samotná scéna zaujala Mitchellova anatómia, ktorá symbolizovala zraniteľnosť. Na Twitteri a iných sociálnych sieťach sa objavilo množstvo príspevkov komentujúcich hercovo telo.

„Všetci ste nejako príliš v pohode so zosmiešňovaním Ewanovho tela. Mohli by sme sa zdržať komentárov o telách iných ľudí? Nikto neznáša toho jednookého hada Aemonda Targaryena viac ako ja, ale herec si to nezaslúži. Nikto si to nezaslúži,“ rozčuľoval sa napríklad jeden z fanúšikov.