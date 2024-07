Motorkársky gang Outlaws: členmi boli neonacisti i gayovia. V 90. rokoch ich vojna s Hells Angels prerástla až do bombových útokov

Ich motto znelo: „God Forgives, Outlaws Don’t!“ Od hlavy až po päty potetovaní, robustní jazdci bez prilieb na harleyoch desili ľudí vždy, keď prešli okolo.

Tom Hardy (Venom, Mad Max: Fury Road) ako nekompromisný vodca motorkárskeho gangu, z ktorého ide strach už na pohľad, a Austin Butler (Elvis, Dune: Part Two) ako charizmatický tichý „problémista“, ktorý sa nebojí nikoho a ničoho. Nevieš, o čom je reč? No predsa o najnovšej krimidráme The Bikeriders, ktorá valcuje slovenské kiná.

Nakrútil ju skúsený Jeff Nichols (Shotgun Stories, Mud), inšpiroval sa rovnomennou knihou fotografa Dannyho Lyona z roku 1968. Snímka rozpráva príbeh motorkárskeho klubu Vandals z Chicaga, ktorý sa časom rozrastá a formuje do deštruktívnej a nebezpečnej bandy nekontrolovateľných indivíduí. Do akej miery však adaptácia odráža realitu?

Prinášame ti skutočný príbeh známeho motorkárskeho gangu Chicago Outlaws, neskôr len Outlaws (režisér názov zámerne zmenil na Vandals, aby nevyvolal zlovestnú reakciu skutočného, stále aktívneho klubu). Naozaj jeho členovia vypaľovali bary, vraždili ľudí, znásilňovali ženy a zneužívali mladé dievčatá na prostitúciu? Bolo to dokonca ešte horšie? To všetko sa dozvieš.

Zdroj: 20th Century Studios

Partia rebelov aj neonacistov

Autor knihy The Bikeriders Danny Lyon, ktorý bol niekoľko rokov riadnym členom Outlaws a svojich kolegov pritom fotil aj spovedal, v rozhovore pre A Rabbit’s Foot prezradil, že Nichols napísal fiktívny scenár na základe jeho zvukových záznamov, ktoré sú prepísané v knihe.





Na základe nich a dobových fotografií Lyona vieme, že tri hlavné postavy – Kathy (Jodie Comer), Benny (Austin Butler), Johnny (Tom Hardy) a vedľajšie – Cal (Boyd Holbrook), Zipco (Michael Shannon) a Cockroach (Emory Cohen) skutočne existovali.

Ústrednou rozprávačkou filmu je Kathy Bauerová, ktorá síce nevedela jazdiť na motorke a klub nemala v láske, ale bola vydatá za jedného z členov, večného rebela Bennyho. Vzala si ho už po pár týždňoch od prvého zoznámenia.