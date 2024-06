Mladý včelár Dávid: Učenie sa o včelách z internetu je ako olizovať med cez obrazovku. Včelárstvo ťa môže na Slovensku uživiť

„Včely sú náročné na čas. Koľko času im dáme, toľko sa nám vráti.“

Včelárstvo bolo preňho rodinná povinnosť a viackrát vyhlásil, že on nikdy včely chovať nebude. „Až na univerzite som si povedal, že si založím aj vlastnú včelnicu. Podlomené zdravie môjho otca mi ‚dalo otázku‘ – to naozaj rodinná tradícia zanikne? Dnes som pri včelách, alebo o nich učím každý deň,“ približuje Dávid Turčáni.

V jeho rodine má včelárstvo viac ako 65-ročnú tradíciu. Dávid, ako tretia generácia včelárov v rodine Turčániovcov založil pred 10 rokmi projekt Včelí kRaj – vzdelávaciu včelnicu v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. Na tomto mieste si môžeš vyskúšať, aké je to byť včelárom. Aspoň na jeden deň.

Pohár medu = 2 milióny kvetov

„U nás za pohár medu pokladáme 720 ml pohár, čo je skoro 1 kg medu. Na to, aby takýto objem vznikol, včely navštívia minimálne 2 milióny kvetov,“ približuje včelár a environmentalista Dávid. Na tento proces pôsobí veľa premenných a včelár v závislosti od lokality vytáča med len niekoľkokrát v sezóne.

Chov včiel je aj pre včelára časovo náročný – koľko času im venuje, toľko sa mu vráti. „Toto je kameň úrazu u väčšiny, ktorí so včelami začínajú alebo chcú začať. Často nemajú predstavu o tom, aké je to časovo náročné.“ Dávid dodáva, že pri včelách nemôžeš len tak povinnosti odložiť na neskôr. Sezóna trvá len niekoľko mesiacov a neriešené problémy môžu spraviť škrt cez celú sezónu.

Práca včelára ťa však na Slovensku môže uživiť a nájdeš aj ľudí, ktorí sa tomuto povolaniu venujú profesionálne, podobne ako Dávid. „Veľmi závisí od lokality, jej pestrosti a od počtu včelárov v okolí. Tiež je tu riziko, že každý rok sa darí inak. Peniaze však nie sú len z produkcie medu. Je potrebné odoberať aj ďalšie včelie produkty, alebo ponúkať služby vo včelárskej oblasti,“ vysvetľuje Dávid.

Určite poznáš známe tiktokové hviezdy ako Nara Smith alebo Ballerina Farm, ktoré ukazujú, „ako sa vrátiť k prírode“ a vyrábať si všetko doma – od syrov až po cereálie. Niektorí mladí ľudia majú podobné ambície aj s výrobou medu.

Podľa Dávida Turčániho sa včelárom podľa návodov z internetu však nestaneš. „Učenie z internetu je v mojich očiach úplne posledná možnosť, to je také oblizovanie medu cez obrazovku. Generačné učenie nie je povinnosť, ale je to veľká výhoda. Pri včelách je najlepšia cesta dlhodobého učiteľa, skúsenejšieho poradcu. Nie každý však má túto šancu a v tomto prípade odporúčam včelárske kurzy.“

Ako vzniká med? 🐝🍯



Včelie robotnice – prieskumníčky vyhľadávajú zdroje nektáru alebo medovice. O tomto „objave“ informujú včely robotnice – lietavky včelím tancom (spôsob komunikácie, vďaka ktorej dostanú včely informáciu o vzdialenosti zdroja nektáru od úľa a uhle od slnka, kam majú letieť).



Lietavky následne odlietajú z úľa za zdrojom nektáru (alebo medovice). Pri väčších vzdialenostiach včela naplní svoj medový vačok iba raz za deň. Vráti sa do úľa a tu odovzdáva obsah medového vačku úľovej včele.



Obsah vo vačku je už zahustený (časť vody sa už odbúrala enzymaticky). Ďalšie zrenie medu prebieha priamo v úli, kde pôvodný nektár (alebo medovica) stráca veľký objem vody. Výsledný med má tak menej ako 20 % podiel vody.



Včely sú florokonštantné – sú verné jednému druhu rastliny až do jej dokvitnutia. Vďaka tomu si môžeš kúpiť jednodruhový med, ako repkový, agátový, slnečnicový, medovicový z jedle a podobne.

Ako spoznáš kvalitný med?

Skúmanie obsahu pohára a samotnej konzistencie medu ti nie vždy pomôže rozoznať kvalitu. „Ja veľmi nerád hovorím o návodoch, ako spoznať kvalitný med, lebo tým vyradím iné rovnako kvalitné medy. Napríklad rada, že med musí kryštalizovať, vyradí zo zoznamu ‚kráľovský‘ agátový med, ktorý ostáva tekutý veľmi dlhé obdobie,“ komentuje Dávid Turčáni.

Kvalitný med spoznáš podľa toho, že najskôr spoznáš kvalitnú včelárku alebo včelára.

Podľa „ľudových odporúčaní“ kvalitu môžeš spoznať tak, že budeš sledovať rýchlosť pohybu vzduchovej bubliny v mede. „Keď toto spravíš na trhu, kde je ten med vystavený v teple skoro celý deň, bublina ide hore veľmi rýchlo a za to ten predávajúci nemôže,“ dodáva včelár.

Najlepšie urobíš, ak budeš hľadať kvalitný med u lokálnej včelárky alebo včelára. „Porozprávaj sa, pýtaj sa. Takto uvidíš, aký má vzťah k včelám, a to môže veľa vypovedať práve o kvalite medu,“ odporúča Dávid.

Dávid Turčáni tvrdí, že aj mestské včelárčenie môže byť zaujímavé a môže prinášať nové chute medu. „Mestské prostredie prináša nové chute a vône medu, ale nie je to donekonečna. Mesto prináša pre včelu medonosnú bariéry, a preto nevie zaletieť až tak ďaleko. Takéto včelárenie nám tak môže prinášať v spojení s výskumom odpovede aj na iné otázky, ako by sme primárne čakali, a to napríklad – sú naše mestá dostatočne zastúpené zeleňou?“



Dávid Turčáni tvrdí, že aj mestské včelárčenie môže byť zaujímavé a môže prinášať nové chute medu. „Mestské prostredie prináša nové chute a vône medu, ale nie je to donekonečna. Mesto prináša pre včelu medonosnú bariéry, a preto nevie zaletieť až tak ďaleko. Takéto včelárenie nám tak môže prinášať v spojení s výskumom odpovede aj na iné otázky, ako by sme primárne čakali, a to napríklad – sú naše mestá dostatočne zastúpené zeleňou?"

Včelár však upozorňuje, že takéto včelstvá si môžu navzájom konkurovať alebo ovplyvňovať prirodzené opeľovače v meste, ako čmele, samotárske včely a ďalšie hmyzie opeľovače. Včelárov môžeš nájsť už aj v mestách. Napríklad v roku 2020 boli v prezidentskej záhrade umiestnené včelie úle. Bývala prezidentka Zuzana Čaputová chcela podporiť myšlienku, že včely patria aj do mesta.

Vďaka včelám máš jedlo na tanieri

Včela medonosná je jedným z opeľovačov, na ktoré je viazaná kvalita a kvantita potravín či potravinová bezpečnosť. „Aj keď nie každý má rád med, opeľovacia funkcia je potrebná pre všetkých. Opeľovanie hmyzom nám zabezpečuje relatívne lacnú, pestrú a dostupnú stravu vo forme ovocia, zeleniny, niektorých druhov orechov, kávy alebo kakaa.“ Dávid dodáva, že je v záujme každého z nás, aby sa v krajine nachádzal potrebný počet opeľovačov, a to všetkých druhov.

Klimatická zmena má výrazný vplyv aj na včelárov na Slovensku. Dávid uvádza, že faktory spojené s klimatickou zmenou často pokazia niektoré vytáčania medu počas sezóny. „Vysoké teploty, alebo naopak výkyvy počasia majú veľký vplyv na množstvo nektáru, a teda aj medu. V rastlinách sa pri vysokých teplotách nenachádza dostatok nektáru, búrky a dlhodobé dažde tiež znižujú jeho množstvo.“

Počas letných mesiacov môžeš pomôcť včelám dvomi jednoduchými spôsobmi. Vyskúšaj na vonkajšom parapete okna, na balkóne alebo v záhrade vyložiť čerstvú misku s pitnou vodou. Postačí ti plytká miska, do ktorej vložíš kamene a naleješ vodu. Včelám tak pomôžeš prežiť horúce dni.

Najväčšia pomoc pre včely a opeľovačie je však sadenie estetických alebo úžitkových rastlín. „Daj si pozor, aby tieto rastliny nemali potenciál šíriť sa invazívne. Siahni po rastlinách, z ktorých budeš mať úžitok aj ty, ako napríklad plody, bylinky, koreniny alebo len pre estetický úžitok. Malá výsadba má tiež zmysel, keď to budeme robiť viacerí. Neznamená to, že z toho bude hneď veľa medu na miestnej včelnici, ale je to skvelý doplnok nektáru alebo peľu pre opeľovače,“ dodáva včelár.

