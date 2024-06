Agent Lobotku a Hancka o ich budúcnosti: Obaja majú namierené do Španielska, Lobotkov prestup je však ohrozený

Dávid Hacko aktuálne hráva za Feyenoord Rotterdam, Lobotka za SSC Neapol.

Aktuálne prebieha európsky šampionát vo futbale. V slovenskom drese bojujú o titul majstra aj Stanislav Lobotka a Dávid Hancko. Ich agent Branislav Jašurek sa pre RTVS rozrozprával o ich nadchádzajúcej kariére.

Stanislav Lobotka momentálne pôsobí v talianskom Neapole. Záujem však oňho ešte v marci prejavila Barcelona. Potenciál v ňom videl tréner Xavi Hernandez, ktorý však po sezóne z čela klubu odišiel.

„S Barcelonou sme boli dohodnutí aj na podmienkach. Ale potom prišlo k zmene trénera a teraz je tam dosť nejasná situácia a klub má aj nejaké finančné problémy. Nehovorím, že je to úplne zabité. Uvidíme, vyvíja sa to,“ povedal Jašurek. Aktuálne si však myslí, že aj ďalšiu sezónu odohrá v drese Talianska. „Neapol určite nepustí jedného zo svojich najlepších hráčov za päť korún. Bude to drahý transfer,“ priblížil situáciu agent.

Dávid Hancko má ambície stať sa hráčom Atlético Madrid. Záujem je uňho však na rôznych frontoch. „Zo všetkých klubov, ktoré momentálne majú o Dávida nejaký záujem, Atlético je pre nás na prvom mieste. Ale ešte to nie je hotový transfer. Dávidovi sa to páči, mne sa to páči, no rozhodnú vo Feyenoorde. Ostatné kluby sú skôr v rovine rozhovorov. V tomto momente ešte neprišlo nič také, aby Dávid o tom premýšľal viac ako o Atléticu,“ zdôveril sa agent.