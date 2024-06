AC/DC: Spevák sa udusil vývratkami po prehýrenej noci, gitaristu skolila demencia. Toto je temný príbeh austrálskych rockerov

Legend├írna austr├ílska kapela vyst├║pi v r├ímci eur├│pskeho turn├ę Power Up 21. j├║la prv├Żkr├ít na Slovensku.

Kritici AC/DC dodnes vy─Ź├ştaj├║, ┼że hraj├║ od po─Źiatku st├íle to ist├ę a nikam sa neposunuli. S├│lov├Ż gitarista Angus Young im raz stru─Źne, ale v├Żsti┼żne┬áodpovedal: ÔÇ×Pre v├Ą─Ź┼íinu skup├şn pokrok zvy─Źajne znamen├í strati┼ą sa vo vlastnom zadku! V┼żdy sme vedeli, ─Źo hr├íme najlep┼íie, a to bola tvrd├í rockov├í hudba.ÔÇť

─îi sa to ─żu─Ćom p├í─Źi alebo nie, ich lojalita k priamo─Źiaremu hard rocku sa uk├ízala ako spr├ívna, preto┼że dokonale funguje. Preto je st├íle rovnako chyt─żav├í aj zatia─ż posledn├í nahr├ívka skupiny Power Up z roku 2020.

─îlenovia skupiny s├║ d├┤kazom toho, ┼że v jednoduchosti je kr├ísa. Niekedy skuto─Źne sta─Ź├ş m├ílo na to, aby ste dobyli svet. Napriek tomu, ┼że ich┬ánajpam├Ątnej┼íie riffy┬áby dok├ízal zahra┼ą aj prv├ík na ZU┼á-ke, predali stovky mili├│nov hudobn├Żch nosi─Źov┬áa┬ávyvolali nev├şdan├Ż o┼íia─ż. V Melbourne po nich dokonca pomenovali ulicu. Dnes h├ídam neexistuje ─Źlovek, ktor├Ż by nepoznal hity ako┬áHighway to Hell,┬áThunderstruck, T.N.T. alebo Back In Black.┬á

AC/DC zasl├║┼żene patr├ş medzi najsl├ívnej┼íie a naj├║spe┼ínej┼íie rockov├ę kapely. Vedel si v┼íak, ┼że po┬átragickej smrti spev├íka┬áto chceli jeho kolegovia nadobro zabali┼ą e┼íte┬áza─Źiatkom┬á80. rokov alebo ┼że ist├Ż ─Źas v skupine spieval Axl Rose z┬áGuns NÔÇÖ Roses? Pre┼íli si vzletmi aj p├ídmi. Z├íkern├ę choroby, z├ívislosti, probl├ęmy zo z├íkonom, tragick├ę ├║mrtia...

Je neuverite─żn├ę, ┼że aj po piatich dek├ídach st├íle koncertuj├║ a vypred├ívaj├║ najv├Ą─Ź┼íie ┼ítadi├│ny. O┬áto viac si cen├şme, ┼że n├ís Austr├íl─Źania 21. j├║la poctia n├ív┼ítevou.┬áVe─żkolep├║ ┼íou, ak├║ skuto─Źne neza┼żije┼í ka┼żd├Ż de┼ł, predved├║ na letisku Vajnory v Bratislave. Nala─Ć sa na t├║to ve─żk├║ udalos┼ą a pre─Ź├ştaj si n├í┼í profil. Dozvie┼í sa mo┼żno viac, ne┼ż by si chcel.┬á

Ak ┼ąa bavia podobn├ę ─Źl├ínky, pridaj sa do klubu Refresher+ a ─Ź├ştaj v┼íetok obsah na na┼íom webe bez zbyto─Źn├Żch obmedzen├ş. N├íjde┼í tam viacero rozhovorov, report├í┼ż├ş zo zahrani─Źia,┬ázauj├şmavosti o interpretoch┬á─Źi desiv├ę krimin├ílne pr├şbehy. Nehovoriac o bohatom videoobsahu a nov├Żch form├ítoch.

Konflikt s Deep Purple a krvavá bitka priamo na pódiu 

Srdcom aj du┼íou AC/DC boli v┼żdy dvaja n├şzki, av┼íak mimoriadne talentovan├ş ┼ák├│ti┬áÔÇô Angus a Malcolm Youngovci.┬áV roku 1963 sa s rodinou pres┼ąahovali do Sydney.┬áÔÇ×Doma sme spolu v├┤bec nehrali. On bol v jednej miestnosti so svoj├şm magnetof├│nom a skladal mel├│die, ja som v druhej miestnosti predstieral, ┼że som Jimi Hendrix,ÔÇť pribl├ş┼żil Angus vz┼ąah s o dva roky star┼í├şm bratom. Bol pre┼łho vraj najsebavedomej┼í├şm gitaristom, ak├ęho kedy videl.

V momente, ako┬ásom za n├şm vo┼íiel dnu, aby som sa pozrel, na ─Źom pracuje, ihne─Ć povedal: ÔÇÜVypadni!ÔÇś┬áKe─Ć┬áma zrazu po┼żiadal, aby som sa pridal ku kapele, bol som ohromen├Ż,ÔÇť┬ádodal Angus. S Malcolmom zalo┼żili AC/DC v roku 1973. Ich┬ástar┼í├ş brat George za─Źal s hudbou e┼íte sk├┤r, v tom ─Źase mal u┼ż sl├ívnu kapelu The Easybeats s obrovsk├Żm fanklubom.┬áAngus si na ├║spech star┼íieho brata zaspom├şnal mierne vystra┼íene.

ÔÇ×Spo─Źiatku to bolo dos┼ą desiv├ę. Pam├Ąt├ím si, ako som jedn├ęho d┼ła pri┼íiel domov zo ┼íkoly a n├í┼í dom bol obk─ż├║─Źen├Ż stovkami diev─Źat. V┼íade bola pol├şcia. Najsk├┤r som si myslel, ┼że sa┬ástala nejak├í nehoda,ÔÇť prezradil Young.