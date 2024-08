Strawberry girl, Tomato girl či Vanilla girl. Ako Gen Z urobila z jedla módny trend?

Všetky TikTokové mikrotrendy majú predsa len niečo spoločné.

Minuloročné leto patrilo Strawberry girl a Tomato girl. Sociálne siete zaplavili ženy v bielych ľanových šatách s minimalistickým líčením, žiarivou pokožkou a na prvý pohľad nedbalo upraveným účesom. Tento rok sa zas dožaduje pozornosti Lemon girl. Vanilla girl a Coconut girl sú tu už niekoľko sezón. Všetky tieto ženy však majú niečo spoločné – romantizujú si svoj bežný život.

Zatiaľ čo v minulosti bola za trend považovaná konrétna farba alebo štýl, Gen Z začala prostredníctvom TikToku popularizovať konkrétnu vizuálnu identitu s vlastným príbehom. Vďaka tomu tu máme takmer každú sezónu mikrotrend pomenovaný nápojoch, zelenine alebo ovocí. Touto filozofiou sa dokonca riadia aj niektoré známe značky. Napríklad, značka Pepsi oslavuje zmýšľanie Tomato girl a Coconut girl.

Ušetríme ti trocha scrollovania na sociálnych sieťach a na inšpiráciu sme vybrali niekoľko najpopulárnejších mikrotrendov. Zorientovať sa v nich nemusí byť jednoduché – predsa, aký môže byť rozdiel medzi Strawberry girl a Tomato girl? Ako do toho zapadá Pepsi? Možno sa to na prvý pohľad zdá mätúce, ale o niekoľko riadkov to celé pochopíš.

Strawberry girl 🍓

#strawberrygirl minulé leto zvalcoval TikTok. Pôvodne minimalistické letné líčenie prerástlo do vlastnej estetiky – prišli strawberry girl outfity či nechty.

Ak chceš dosiahnuť tento jahodový vzhľad, prvým krokom je dobre hydratovaná, žiarivá pokožka a upravené a vyčesané obočie. S make-upom alebo korektorom to nepreháňaj. Tvoja tvár by mala vyzerať jemne začervenane od slnka – siahni po červeno-ružovej lícenke, ktorú si nanes na líca, lícne kosti a vrch nosa. Tvár ti tiež pomôže rozžiariť krémový rozjasnovač v zlatistej farbe. Pery by zas mali pôsobiť ako po zjedení misky jahôd, čiže šťavnaté a mierne zafarbené do červena. Na dosiahnutie tohto efektu môžeš použiť olej na pery, lesk, hydratačný balzam alebo rúž. Nech už preferuješ akýkoľvek produkt, nezabudni, že musí byť v jahodovo-červenom odtieni.

Ako sa oblieka strawberry girl? Predstav si baletku, ktorá sa presťahovala do idylického prostredia na vidieku alebo hlavnú hrdinku romantickej komédie, ktorá sa odohráva na farme. V tomto šatníku dominuje biela, svetlo ružová, červená a denim.

Tomato girl 🍅

Tento trend nám potvrdzuje, že Gen Z miluje veľmi špecifickú estetiku, ktorá zachytáva dojem z konkrétneho miesta. „Tomato girl summer“ je trend inšpirovaný letom v okolí Stredozemného mora – v podstate ide o mestá, kde lokálnej kuchyni dominujú jedlá z paradajok. Predstav si juh Talianska, ulice Barcelony či pláže na Santorini.

Typická „Tomato girl“ by mala pripomínať temperamentnú ženu z južnej Európy s hustým obočím, dlhými vlnitými vlasmi a plnými perami. Líčenie v štýle Tomato girl je veľmi podobné predošlému trendu. V tomto prípade sa však neboj pridať ešte bronzer a zvýrazňujúcu riasenku.

Šatník Tomato girl je plný bielych ľanových šiat, sukní a blúzok, ktoré rada kombinuje s farebnými výšivkami alebo pestrými farbami. Slamená kabelka, výrazné zlaté náušnice a hodvábna šatka vo vlasoch sú must have.

Vanilla girl 🍦

Vanilla girl je tu s nami už nejaký ten čas a je presným opakom toho, čo sme ti povedali vyššie. Pravdepodobne tiež ide o jeden z mála internetových trendov, ktorý výrazne prenikol aj do bytového dizajnu. V tomto trende dominuje neutrálna farebná paleta, ako odtiene bielej, béžovej a hnedej. Vanilla girl miluje jednoduché línie, minimalizmus a kvalitné a luxusné materiály. Tiež si potrpí na čistý vzhľad a komfort.

🥥 Coconut girl

Coconut gril žije pre letnú pohodu a šum mora. Tento trend tiež môžeš nájsť pod názvami #islandgirl alebo #tropicalgirl. Predstav si typické „plážové dievča“ niekde na Hawaii alebo Bali. Pokožku má opálenú, vlasy jej zosvetlilo slnko, jej najobľúbenejší outfit sú plavky a na krku má náhrdelník s farebnými korálkami. Pre Coconut girl je dôležitá sloboda, zábava a chuť zažívať neustále niečo nové.

V jej šatníku tiež nechýba kvetinová potlač s ibištekom, pastelový lak na nechty, mušľové náhrdelníky, sponky do vlasov či háčkované šaty a kabelky. Tento trend je výrazne inšpirovaný estetikou Y2K, ktorá sa predstavila v „plážovej verzii.“

