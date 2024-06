TEST bravčových párkov z bežných reťazcov: Ktoré by sme naservírovali svokre?

Ochutnali sme 6 druhov bravčových párkov zo slovenských obchodných reťazcov. Ako obstáli v teste ?

1. Letné kúpalisko

2. Benzínka

3. Lokálny podnik nad ránom po párty.

Čo majú spoločné tieto miesta? No predsa jedno typické, obľúbené jedlo, ktoré si tam dopraje azda každý fajnšmeker – párok v rožku. Vieš, odkiaľ pochádza táto dobrota?

Korene hot-dogu siahajú až do 19. storočia, keď si na ňom pochutnávali ľudia z nemeckého Frankfurtu či rakúskej Viedne. Je pravdepodobné, že ich tam už niekoľko stoviek rokov ľudia bežne konzumovali, avšak recept na chutné fast foodové jedlo si nechávali iba pre seba. Neskôr, keď začali viac cestovať, doniesli ho Nemci aj do New Yorku a párky v rožku sa zakrátko stali populárnymi naprieč celou Amerikou.

Keďže párky s pečivom sú obľúbené aj medzi zamestnancami Refersheru, rozhodli sme sa uskutočniť gastro test. Viac o jeho priebehu sa dočítaš nižšie.

Ako sme testovali?

Deň pred uskutočnením testovania sme sa vybrali do štyroch obchodných reťazcov: Billa, Kaufland, Lidl a Tesco. Tam sme nakúpili balenia bravčových párkov, ktoré boli v regáloch označené reťazcovými značkami. Dbali sme pritom na to, aby neobsahovali žiadne iné príchute (napríklad paprikovú, slaninovú či syrovú, pozn. red.).

Párky sme starostlivo uložili do chladničky a dokúpili čerstvé pečivo, kečup a horčicu. V deň testovania sa v Refresher kuchynke zišlo šesť ľudí, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na ochutnávanie. Aby neboli párky studené a testujúci z nich mali rovnaký pôžitok, varili sme ich postupne, každú značku zvlášť.

Test prebiehal naslepo, čo znamená, že nikto nevedel, ktorú značku práve ochutnáva. Urobili sme tak preto, aby názory ochutnávačov neboli ovplyvnené a nemohli sa tak prikloniť k obľúbenej značke. Zakaždým, keď testujúci ochutnali párok, napísali do dotazníka hodnotenie, ktoré sa vzťahovalo na chuť, vôňu, aftertaste či konzistenciu.

Okrem toho im pridelili aj číselné hodnotenie od 1 do 10, pričom 1 bod znamenal najnižšie skóre a 10 bodov najvyššie. Test sme napokon vyhodnotili tak, že sme zrátali body dokopy a urobili z nich priemer. Výsledkom je subjektívny názor šiestich ľudí.

Párky sme v gastro teste zoradili od najhorších (rozumej tých, ktoré ochutnávači v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné, pozn. red.) po najlepšie (tie, ktoré im, naopak, v slepom teste chutili najviac).

6. PIKOK (85 percent mäsa)

Pikok párky z reťazca Lidl. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Cena: 2,59€ Gramáž: 500g

Cena za 100g: 0,52€ Reťazec: Lidl

Hodnotenie v slepom teste: 2,5/10

V Lidli sme nakúpili až tri druhy bravčových párkov. Tieto, s podielom mäsa 85 percent, sa žiaľ umiestnili na poslednom mieste a schytali nemálo kritiky. Ochutnávačom prekážala ich zvláštna štruktúra, chuť a aj vzhľad.

„Tieto mi fakt nechutia, majú divnú pachuť aj štruktúru. Okrem toho sú zvláštne do ružova sfarbené a necítim v nich mäso,“ komentuje párky kolegyňa.