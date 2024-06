Polícia zverejnila fotku Justina Timberlaka po zadržaní. Spevák priznal jazdu pod vplyvom alkoholu, odmietol dychovú skúšku

Problémy s alkoholom sa pokúšal riešiť už v minulosti.

Speváka Justina Timberlaka obvinili zo šoférovania motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, informuje BBC. Okresná prokuratúra uviedla, že ho následne prepustili bez kaucie.

Populárneho interpreta zadržali krátko po polnoci z pondelka na utorok, podľa policajtov totiž nezastavil na stopke. Keď ho muži zákona zastavili, jeho oči mali byť „sklenené a podliate krvou“ a v jeho dychu bolo cítiť alkohol. Podľa spravodajského portálu CBS News dokonca odmietol vykonať dychovú skúšku a tvrdil, že si dal len jeden drink.

Ikonický umelec v minulosti priznal, že chce v dôsledku nadmerného pitia alkoholu vyhľadať odbornú pomoc.

Plánované turné zatiaľ nezrušil

Jeden z najpredávanejších interpretov sveta má naplánované svetové turné k šiestemu albumu Everything I Thought It Was. Podľa denníka The Daily Mail má napriek problémom so zákonom stále v úmysle vystúpiť už tento víkend v Chicagu.

Miestne policajné oddelenie Sag Harbor v oblasti Hamptons, kde vlastnia nehnuteľnosti viaceré svetové celebrity, zverejnilo fotografiu zo zadržania obľúbeného speváka: