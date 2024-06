Znepokojivá „prísada“ v zmrzline. Muž si na dezerte pochutnával až dovtedy, kým v ňom nenašiel ľudský prst

Spočiatku neznámy predmet sa mužovi podarilo rýchlo identifikovať: „Som lekár, takže viem, ako vyzerajú časti tela. Keď som ho pozorne preskúmal, všimol som si necht a odtlačok prsta,“ vyhlásil.

Toto by vo svojej zmrzline nechcel nájsť nikto. Bombajský doktor Brendan Ferrao si obľúbený mrazený dezert vychutnával až do chvíle, kým v ňom nenarazil na niečo nezvyčajné a znepokojujúce.

Podľa britského denníka The Daily Mail malo ísť o kúsok ľudského prsta. „Myslel som si, že by to mohol byť oriešok alebo kúsok čokolády, ale aj tak som to vypľul, aby som zistil, čo to je,“ spomína Ferrao, ktorý našiel prekvapenie v zmrzline koncom minulého týždňa.

Kúsok ľudského tela rýchlo rozpoznal

Spočiatku neznámy predmet sa mu podarilo rýchlo identifikovať: „Som lekár, takže viem, ako vyzerajú časti tela. Keď som ho pozorne preskúmal, všimol som si necht a odtlačok prsta,“ vyhlásil. Na zverejnených záberoch v smotanovej pochúťke ľahko vidieť vytŕčajúci kus mäsa s nechtom. Podľa vlastných slov je zo zážitku traumatizovaný.

Kúsok ľudského tela odovzdal na polícii, kde ho odborníci okamžite podrobili forenznej expertíze, informuje portál India Today. Na výrobcu zmrzliny podal prokurátor žalobu za ohrozovanie ľudského života.