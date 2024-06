Testovala som prsné pásy: ako si vybrať tie najlepšie, najlepivejšie a najspoľahlivejšie?

Hľadala som alternatívu k podprsenke, aby som mohla bez problémov v lete nosiť napríklad šaty na ramienka. A jednu som našla.

V lete ma čaká svadba, ktorá ma po niekoľkých návštevách svadobných salónov a vyskúšaní desiatok šiat priviedla k tomuto: musím si zaobstarať lepiacu pásku na prsia. Vybrala som si totiž šaty, ku ktorým sa klasická podprsenka vôbec nehodí. Majú úplne odhalený chrbát a výstrih.

A zároveň nemám „dokonalé“, dokonale pevné a dokonale okrúhle prsia, ktoré by sa zaobišli bez akejkoľvek podpory (Zábavný fakt: s takými sa vraj nikto nerodí).





Preto som sa rozhodla pre prsné pásy. Zdvihnú prsia, zaoblia ich, nič nie je vidieť a neškriabe vás nepohodlná podprsenka. A môžu ich používať ľudia, ktorí si chcú zmenšiť alebo dokonca úplne zneviditeľniť prsia.

Ale – ako sa zorientovať v nespočetnom množstve dnes dostupných pásov? Ako si vybrať tie najlepšie, najlepivejšie, najspoľahlivejšie? Také, pri ktorých nebudete plakať od bolesti, keď ich budete odlepovať? Rozhodla som sa otestovať tri rôzne značky, aby ste vedeli, po akej siahnuť.

Ide o nezávislú recenziu, nie o spoluprácu. Žiadny z testovaných výrobkov nebol do Refresheru zaslaný zadarmo.

Testované pásy nie sú vhodné pre tehotné ženy, dojčiace ženy, diabetikov ani pre osoby s tenkou alebo citlivou pokožkou.

Pásky Boobee od Ornelly Koktovej – worth the hype?

Už dlhší čas vídam prsné pásky od značky BOOBEE Tapes, za ktorou stojí influencerka a podnikateľka Ornella Koktová.

Jej prácu veľmi nesledujem, ale to samozrejme nie je dôvod, aby som výrobok nevyskúšala. Navyše ma na prvý pohľad zaujalo, že pásky navrhla žena, ktorá má sama väčšie prsia. Je teda menej pravdepodobné, že budú určené pre veľmi malé a ľahké prsia.

„Po troch pôrodoch sa z mojich trojek stali päťky. Napriek tomu, že nemám problémy so svojím telom, myseľ je sebakritická. Čipkovaná nočná košeľa na doma nie je problém, cítim sa krásne a v pohode. Ale šaty s hlbokým výstrihom, holým chrbtom alebo čokoľvek bez ramienok vonku medzi ľuďmi? V žiadnom prípade.

To si jednoducho netrúfam. Necítim sa dobre, hanbím sa a váha môjho hrudníka bez opory po chvíli vyslovene bolí. A tak som začala hľadať riešenia, ako sa s tým vyrovnať,“ opisuje Koktová príbeh značky na svojej webovej stránke.

Tento „inkluzívny“ aspekt je viditeľný aj na reklamných fotografiách – pásky propagujú modelky rôznych tvarov tela.

Oceňujem aj to, že Boobee má videonávody na rôzne typy tejpovania a niektoré dokonca na sieťach predvádza samotná zakladateľka. To je pre ženu, ktorá nemá s tejpovaním žiadne skúsenosti, prínosné.

Vďaka tomuto prvému dojmu som sa rozhodla zakúpiť si pásky Boobee. Konkrétne som siahla po dvojitom balení, ktoré obsahovalo jednu pudrovú a jednu telovú pásku – aby som si mohla vyskúšať, ktorá farba na mne vyzerá lepšie. Prihodila som aj chrániče bradaviek – jeden silikónový a jeden saténový –, ktoré sa používajú pod pásky, aby ich vyzliekanie nebolelo. Opäť som chcela vyskúšať obe možnosti.

Zdroj: BOOBEE Tapes/propagační materiál

Celkovo som za pásky Boobee utratila 36,64 eur. Pri dvoch rolkách po päť metrov to vychádza asi na päť až šesť jednotlivých použití. Silikónové chrániče bradaviek možno použiť až 25-krát a látkové chrániče sa dodávajú v balení po piatich pároch.

Po vyskúšaní pások len na chvíľu doma (čo je dôležité! Človek totiž môže zistiť aj to, že je na materiál alergický), som ich otestovala „naostro“. Chystala som sa navštíviť svadobný salón, takže som očakávala, že pásky budem mať na tele asi šesť hodín. To je úplne v poriadku, pokiaľ ide o samotné pásky Boobee – výrobca ich totiž odporúča nosiť osem až dvanásť hodín. Ale bude to pre mňa pohodlné?