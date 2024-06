Prečo Attila prehral odvetu s Vémolom? Jeho tréner si myslí, že ho zradila hlava v dôsledku veľkého množstva spoluprác a biznisu

Okrem Attilu sa vyjadril aj jeho tréner. Obaja majú iný pohľad na vec, no v jednom sa zhodli.

Minulý týždeň sa konala odveta storočia medzi Attilom Véghom a Karlosom Vémolom. Nadväzovala na zápas storočia z roku 2019, v ktorom vyhral Slovák Végh. Odveta sa skončila výhrou Vémolu v druhom kole a Attila i jeho tréner prezradili, prečo výhra tentoraz nevyšla.

Ilja Škondrič sa o neúspechu svojho zverenca rozrozprával pre portál kaocko.cz. „Samozrejme, veľmi ma mrzí, ako to v klietke dopadlo, Attila bol skvele pripravený. Jeho príprava bola až nadštandardná. Bol nachystaný na 101 percent, lenže ho zradila hlava.

Strašne veľa si toho na seba pred zápasom naťahal. Či už biznisovo, alebo sponzorskými, mediálnymi vecami. Skrátka toho bolo už veľa a ani Attila nie je žiadny stroj,“ prezradil, čo mohlo stáť za prehrou.

Chybu si priznal aj Attilov kouč

„Mohlo sa zdať, že nemá natrénované, ja ale viem, že pripravený bol priam skvele. Keď však odíde hlava, odíde aj telo a Attilovi tá hlava bohužiaľ odišla. A to na základe x chýb, ktoré sa stali. Pri klietke mal napríklad ľudí, ktorí tam nemali čo robiť. Sú to špecialisti na mentálnu stránku, ale mali zostať v šatni. Pri klietke mali byť len tí, čo s ním odmakali prípravu. Je to chyba jeho aj moja, že sme si to neuvedomili, že som to včas nezastavil. Mám toho fakt veľa a toto mi uniklo. Niekedy sa jednoducho nedá všetko dotiahnuť až do dokonalosti. Možno to tak osud chcel,“ priznal si podiel na vine aj kouč.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Attila opísal zlomový moment

Svoj pohľad na vec počas živého vysielania na Instagrame priblížil aj Attila. „Karlos presadil tú svoju silnú stránku. S tímom sme vedeli, že má dve veci, ktoré vie veľmi dobre – arm triangle a škrtenie zozadu. Uznávam, že aj keď som to vedel, tak sa mu to podarilo urobiť, takže klobúk dole,“ uviedol Végh, ktorý si myslí, že Karlos ho zdolal vďaka svojej technike.

„Pre mňa bol zlomový moment, keď som sa prvýkrát dostal na podlahu. Ani neviem, ako som tam skončil, možno ma práve Karlos náhodou trafil. Zrazu som si však uvedomil, že som na zemi, a vtedy sa to začalo. Veľmi dobre na mňa vyvinul tlak a robil to, čo vie najlepšie,“ uzavrel Attila.

V rozhovore pre kaocko.cz sa ku Terminátorovej technike vyjadril aj Attilov tréner. „Karlos ma ničím neprekvapil. Využil to, že ho Attila v prvom kole nezostrelil. Vždy totiž hovorím, že Karlosa treba hneď zo štartu knokautovať, inak sa s ním budete trápiť až do konca.

Bohužiaľ, niečo také sa stalo aj teraz,“ opísal.