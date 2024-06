Mirka z prvej série Ruže pre nevestu: Keď som dostala prvú ponuku na spoluprácu, netušila som, koľko si mám vypýtať (Rozhovor)

Ako hodnotí druhú sériu populárnej markizáckej reality šou, prečo zmenila výzor a dokáže ju dnes uživiť len Instagram?

Finalistka prvej série populárnej šou Ruža pre nevestu je dnes známa influencerka. Okrem toho, že je vyštudovaná veterinárka a na profi úrovni sa dlhé roky venovala krasokorčuľovaniu, momentálne ju baví stvárňovanie rôznych postáv pred kamerou. Na jej instagramovom profile nájdeš vtipné videá s Matejom Zrebným či Adamom Štrbom.

Košičanka Mirka Hriňáková sa okrem iného presťahovala z východu do Bratislavy a výrazne zmenila imidž, takže dnes by si ju možno na ulici nespoznal. Čo ju k tomu viedlo, ako hodnotí divokejšiu druhú sériu Ruže pre nevestu a aké má plány do budúcnosti?

Priblížila aj náročné obdobie po skončení šou, v ktorej napokon neuspela, dôkladne porovnala ženíchov z oboch sérií a prezradila, v čom ju ktorý sklamal. Navyše pri analyzovaní dievčat z druhej série si vôbec nebrala servítku pred ústa. Čo všetko o nich povedala? Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na webe bez zbytočných obmedzení.

Ľudia si ťa pamätajú najmä zo šou Ruža pre nevestu. Ako na teba dnes reagujú na ulici či v kluboch? Pociťuješ ešte, že sa s tebou chcú fotiť alebo zoznamovať?

Hej, ešte stále to pociťujem. Stále ma ľudia oslovujú, chcú sa odfotiť, potešia sa a tak. Väčšinou to sú ľudia, ktorí ma sledujú na Instagrame. Tým, že som v šou mala kratučké peroxidové blond vlasy a teraz ich mám dlhšie a hnedé, ľudia, ktorí ma registrovali iba zo šou, ma asi ani nespoznajú. Čo je aj celkom príjemné, pretože istý čas to bolo tak, že kdekoľvek som si prišla sadnúť, cítila som, že sa na mňa stále niekto pozerá. Teraz, keď vyzerám inak, nedeje sa to tak často.

Ako si už naznačila, od šou si si prešla zmenou výzoru. Čo ťa k tomu vlastne motivovalo?

Prvou motiváciou k zmene boli moje zničené vlasy. Po šou boli naozaj vo veľmi zlom stave. Keďže som si ich odfarbovala, tak sa stále žehlili a kulmovali. Prispel k tomu aj lak... no proste to bolo zlé a peroxid tomu, samozrejme, neprospieva, takže som si nechala odrásť vlasy na svoju prírodnú farbu. Plus ja som si aj často napájala vlasy, asi od osemnástky. Vlastne iba počas Ruže som nemala napojené vlasy. Po šou som si ešte dala spraviť pery, pretože som ich mala uzučké. To som chcela spraviť už pred rokmi.

Predpokladám, že ti šou pomohla, aj čo sa týka spoluprác. Dokážeš sa dnes uživiť čisto Instagramom?

Áno, živím sa naozaj len Instagramom, ale musím povedať, že je to omnoho ťažšie, ako som si myslela. Nie je to vôbec „med lízať“. Niekto by si myslel, že mám celý deň voľno, ale vôbec to tak nefunguje. Práveže naopak. Mám pocit, že ľudia, ktorí ráno idú do práce a poobede z nej prídu, nemusia nič riešiť, ale ja pracujem ako keby nonstop.

Po šou som mala veľmi veľkú sledovanosť, ale udržať sa „na scéne“ influencerov, keď dnes ich je pomerne dosť, mi dalo zabrať. Som rada, že sa mi to vlastne podarilo. Za ten rok od Ruže som na tom naozaj makala a musela som sa všetko naučiť. Či už to, ako komunikovať s ľuďmi, ako si postrihať videá, alebo ako zostať relevantná.

Vieš priblížiť, akú najvyššiu sumu si dostala za jednu spoluprácu, prípadne naznačiť, či to boli tisíce alebo desaťtisíce?

Závisí to vždy od produktu, od firmy a exkluzivity. Sú to však normálne sumy. Stačí sa spýtať Googlu, koľko zarába influencer. (smiech) Aj mne to pomohlo, pretože keď som dostala prvú ponuku na spoluprácu, netušila som, koľko si mám vypýtať. Pre mňa to bola španielska dedina.

Odpichla som sa preto práve od Googlu, kde to bolo rozdelené podľa počtu followerov, dosahov a podobne. Na základe toho som si to nastavila a potom sme sa s firmami dodatočne dohodovali buď na vyššej, alebo menšej sume podľa potreby. Už aspoň viem, kde sú mantinely.