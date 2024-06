Jožo Ráž mal nehodu s cyklistom. Z miesta mal odísť bez povšimnutia, muža na zemi si nevšímal

Nejde o Rážovu prvú dopravnú kolíziu za posledné dni, ktorú prešiel bez povšimnutia. Len pred pár dňami zas nabúral do iného auta pri parkovaní, na vlastné oči to videl komik Jakub „Zitron“ Ťapák.

Hudobník kapely Elán a otec súčasného ministra dopravy Jožo Ráž mal mať na ceste kolíziu s cyklistom. V pondelok 10. júna tento incident v cestnej premávke zaznamenal bývalý asistent poslankyne Vladimíry Marcinkovej Jakub Tomiš.

Nezastavil a pokračoval v ceste

Spevák sa na svetelnej križovatke Sasinkova – Odborárske námestie podľa slov Tomiša zrazil s cyklokuriérom spoločnosti Bolt. „Po tom, ako na semafore naskočila zelená, pohli sa autá a vedľa neho stojaci cyklista. Došlo ku kolízii cyklistu a pravej strany Rážovho auta. Po tejto kolízii spadol cyklista na zem. Vodič nezastavil a pokračoval v ceste,“ napísal Tomiš na Facebooku.

„Cez otvorené okno spolujazdca som na neho zakričal, či je v poriadku, ale nepočul ma. Za mnou boli autá, tak som pokračoval v ceste. Pred kaviarňou sedeli ľudia, ktorí by mu v prípade potreby mohli pomôcť,“ opísal svoju reakciu Tomiš.

Cyklistovi sa našťastie nič vážne nestalo

Cyklistovi sa našťastie nič vážne nestalo, Tomiša však prekvapil vodičov nezáujem a arogancia odísť preč. Dovtedy neznámeho vodiča dohonil na ďalšej križovatke a chcel ho konfrontovať. „Neváhal som teda ani sekundu, keď som toto auto o chvíľu nato dobehol na červenej na križovatke Záhradnícka – Karadžičova, zastavil som vedľa neho, stiahol som okno, on stiahol okno a... za volantom sedel Jožo Ráž z Elánu,“ povedal.

Na Tomišovu otázku, prečo po zrážke nezastavil, Ráž reagoval argumentom o tom, že videl v spätnom zrkadle, že sa postavil, a tak nezastavoval.

„Od človeka, ktorý v minulosti prežil vážnu dopravnú nehodu, by som očakával ohľaduplnejšie správanie sa na cestách,“ reagoval ďalej Tomiš, ktorý zároveň zdôraznil, že Ráža z kolízie neviní, je iba prekvapený z jeho nezáujmu.

Len pred pár dňami podobný incident rovnako odignoroval

Nejde o Rážovu prvú kolíziu za posledné dni, ktorú niekto videl a zverejnil. Len prednedávnom pri parkovaní nabúral do iného auta. Z miesta, rovnako ako v prípade cyklistu, odišiel bez povšimnutia.

„Prechádzal som sa uličkami Starého Mesta a pozerám, že niekto parkuje medzi dve autá. Pozdĺžne chcel zaparkovať. Videl som, že týpek má problém a že si evidentne zle nadbehol a je strašne blízko pri tom zadnom aute a má veľa priestoru pri prednom aute. Prechádzal som okolo a pozriem do toho auta – tam Jožo Ráž,“ povedal komik Jakub „Zitron“ Ťapák v podcaste 20 000 míľ pod humorom.

„Samozrejme, idem ďalej a iba počujem rachot. Pozerám naňho a týpek proste nadr*bal do toho auta za sebou. Ťukol do auta, vystúpil, zdvihol obočie, mávol rukou a odišiel. Bol som pár metrov od neho a hovorím si: ‚Do ri*i, to fakt?‘ Je pravda, že som nevidel, či preliačil niečo. Hádam nie je taký ch*j, že by dodr*al auto, ale bol to teda ťukes riadny,“ dodal Ťapák.