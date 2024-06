ZOZNAM: Toto je šesť filmov, ktoré sa aktuálne najviac nelegálne sťahujú

Server AV Mania zostavil prehľad filmov, ktoré sa na torrentoch aktuálne najčastejšie sťahujú.

„Zobrali sme týždenné prehľady najsťahovanejších filmov, ktoré sa objavujú na torrentoch, a spojili sme ich do jedného rebríčka. Toto sú aktuálne filmy, o ktoré je na svete najväčší záujem a piráti ich s obľubou sťahujú,“ informoval server.

Zoznam šesť aktuálne najčastejšie ilegálne sťahovaných filmov nájdeš nižšie:

6. Kung Fu Panda 4

Hrdina animovanej ságy Kung Fu Panda už mnohokrát dokázal, že si titul „Dračí bojovník“ napriek všetkému (najmä svojej nemotornosti) skutočne zaslúži. Pod odborným dohľadom majstra Shifua sa stará o to, aby jeho rodné Údolie pokoja nebolo svojmu názvu nič dlžné. Lenže jeho mentor si teraz zaumienil, že Po by sa mal povýšiť a stať sa duchovným vodcom celého údolia, a tak vybrať svojho nástupcu do roly Dračieho bojovníka.

5. Krotitelia duchov: Mrazivá hrozba

V snímke Krotitelia duchov: Mrazivá hrozba sa rodina Spenglerovcov vracia tam, kde sa to všetko začalo, teda do legendárnej hasičskej stanice v New Yorku. Jej členovia tu majú spojiť sily s pôvodnými krotiteľmi duchov. Tí medzitým vybudovali prísne tajné laboratórium, jeho účelom je posunúť lovenie duchov na úplne novou úroveň.

Keď však do nášho sveta prostredníctvom starobylého artefaktu preniknú zlé sily, musia novopečení „ghostbusteri“ aj starí veteráni vynaložiť všetko úsilie na to, aby ochránili svoj domov a zachránili celý svet pred príchodom novej ľadovej doby.

4. Hrozba smrti

Bývalý zápasník Dalton sa rozhodne pre zmenu a prijme pozíciu vyhadzovača v motoreste na floridských ostrovoch. Dúfa, že teraz začne pokojnejšia etapa jeho života. Ale rýchlo zisťuje, že idylická fasáda tohto miesta skrýva temné tajomstvo. Namiesto pokoja a odpočinku sa dostáva do centra špinavého podsvetia. S využitím svojich bojových schopností sa Dalton musí postaviť nielen fyzickým súperom, ale i morálnym dilemám, ktoré tento svet prináša.

3. The Beekeeper

Clay (Jason Statham), bývalý agent tajnej organizácie Beekeepers, sa po smrti svojho priateľa a suseda vydáva na cestu krvilačnej pomsty celoštátnych rozmerov.