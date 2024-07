5 trendov z Tiktoku, vďaka ktorým si vyčaríš dokonalý hot girl summer make-up

Zober do ruky štetce a paletku, ideme na to. 🔥

Vybrali sme päť tipov na make-up look, ktoré sú pre nás definíciou #hotgirlsummer. Ušetríme ti trocha scrollovania na Pintereste a vybrali sme niekoľko univerzálnych tipov na líčenie, ktoré sa hodia k akémukoľvek outfitu, či už sa chystáš na letné festivaly, svadby, alebo drinky s kamoškami.

Určite aj oceníš, že ani jeden z našich tipov si nevyžaduje skills celebritnej vizážistky a zvládneš ich do niekoľkých minút.

​Latte make-up ☕️

Latte make-up trend valcoval s miliónmi videní na Tiktoku už minulé leto. Jeho základom je žiarivá bronzová pokožka a zvodné bronzovozlaté líčenie očí. Ak by sme ti na toto leto mali odporučiť iba jeden trend, bude to práve latte make-up.

Najprv začni jemne krycím make-upom alebo tónovacím balzamom s rozžiarujúcim efektom. Ak potrebuješ niektoré miesta viac zakryť, použi korketor. Mysli na to, že pokožka musí vyzerať prirodzene, takže to príliš nepreháňaj.

Následne nanes ľahkú vrstvu krémovej kontúrky (alebo bronzeru) na lícne kosti, čelo a sánku. Tvár dokonči jemnou vrstvou púdru, bronzerom a zlatistým rozjasňovačom.

Na líčenie očí budeš potrebovať hnedú ceruzku, ktorú si nanes na viečko, ako to vidíš vo videu vyššie. Potom ju rozotri štetcom smerom nahor. Vezmi si matný hnedý tieň s teplým podtónom a nanes si ho na celé viečko (môžeš použiť aj bronzer). Následne si prstom nanes bronzový alebo zlatistý trblietavý tieň do stredu viečka. Pohľad si môžeš ešte rozjasniť so svetlým trblietavým tieňom, ktorý nanesieš do kútika oka. Líčenie očí dokonči hnedou ceruzkou alebo linkou a riasenkou. Na pery môžeš použiť neutrálny lesk, rúž alebo balzam.

Strawberry make-up 🍓

K „jahodovému“ trendu minulý rok výrazne prispela Hailey Bieber. Ide o veľmi prirodzené líčenie, ktoré má vytvoriť efekt jemne začervenanej tváre od slnečných lúčov a zafarbených pier od jedenia jahôd. Inšpiráciu sme teda čerpali priamo od Hailey. Ako modelka uvádza, prvým krokom je žiarivá a hydratovaná pokožka. Hailey síce make-up vynechala a použila len korektor – ak potrebuješ, použi jemne krycí make-up. Potom si obočie vyčeš a zafixuj. Tak ako pri predošlom make-up looku, tvár si orámuj krémovou kontúrkou alebo bronzerom – nanes ich na líca, čelo, sánku a viečka. Na líca si nanes krémovú lícenku v jahodovej farbe. Pri rozotieraní ju môžeš trošku potiahnuť smerom do stredu tváre a veľmi jemne aj na nos. Lícne kosti zvýrazni zlatooranžovým rozjasnovačom. Hailey si na oči naniesla jemnú hnedú linku, ktorou si nakreslila aj „fejkové“ pehy. Riasy si zvýrazni kliešťami a riasenkou. Tento strawberry make-up dokonči líčením pier. Najprv použi ceruzku v podobnom odtieni tvojich pier (môžeš použiť o niečo tmavší) a rozotri si ju prstom pre prirodzenejší efekt. Potom si do pier prstom jemne vklep krémovú lícenku, ktorú si použila na líca. Na záver aplikuj bezfarebný lesk alebo výživný tekutý balzam.





K dosiahnutiu žiarivej pokožky ti pomôžu produkty s obsahom kyseliny hyalurónovej, ako napríklad novinka od českej značky Astrid –



Znásobiť efekt šťavnatej pleti ti pomôže aj Vieš, čo majú všetky naše tipy spoločné? Šťavnatú a hydratovanú pleť. ✨💦K dosiahnutiu žiarivej pokožky ti pomôžu produkty s obsahom kyseliny hyalurónovej, ako napríklad novinka od českej značky Astrid – HYDRO X∙CELL Hydratačný gél krém. Má ľahkú gélovú textúru a obsahuje až 96 % zložiek prírodného pôvodu. V jeho zložení nájdeš kyselinu hyalurónovú, fytoceramidy a bunkovú vodu zo spiruliny.Znásobiť efekt šťavnatej pleti ti pomôže aj HYDRO X∙CELL Hydratačné super sérum , ktoré si môžeš aplikovať na tvár ešte pred nanesením krému.

French girl makeup 💋🇫🇷

Francúzke ženy sú majsterky minimalistického elegantného líčenia – vyzerajú dokonale upravené, a pritom majú minimum make-upu. Takéto výrazné a zároveň ľahké a nezaťažujúce líčenie je na letné mesiace ako stvorené.

Na tvár použi čo najmenej make-upu, pleť by mala vyzerať čo najviac prirodzene. Obočie si učeš, a ak potrebuješ, jemne ho dokresli ceruzkou. Aj v tomto prípade je tvojím cieľom veľmi prirodzený efekt.

Následne si s čiernym (alebo tmavohnedým) tieňom a malým šikmým štetcom vytvor jemnú linku. S linkou potrebuješ iba vytvoriť efekt hustejších rias, preto to príliš nepreháňaj. Svetlý tieň alebo rozjasňovač si nanes jemne prstom do kútika očí. Potom použi riasenku.

Hviezdou tohto make-up looku je červený rúž. „French girls“ si ho však nanášajú prstom – farbu pomaly po vrstvách vklepávaj do pier, až kým nedosiahneš želanú intenzitu. Táto technika vytvára efekt „práve pobozkaných pier“. Keď sú pery hotové, rúž si nanes na prst a vklepávaj ho do líc ako krémovú lícenku.

Bridgerton makeup 🌸

Make-up look herečiek v tomto seriálovom megahite síce nie je historicky presný, ale vyrazil nám dych. Preto ti vysvetlíme, ako líči sa diamant sezóny. 😉

Na tvár si nanes make-up s jemne rozžiarujúcim efektom. Následne použi korektor, ktorý je o niekoľko odtieňov svetlejší ako tvoja pokožka – aplikuj ho pod oči, na bradu a medzi obočie. Na kontúrovanie tváre použi krémový produkt. Na líca použi tiež krémovú lícenku v ružovom alebo broskyňovom odtieni. Líčenie tváre dokonči tekutým rozjasňovačom v zlatistej farbe. Tvár jemne zafixuj púdrom.

Obočie si vyčeš nahor a zafixuj gélom. Na roh viečka použi najprv tmavoružový tieň a následne neutrálny hnedý tieň. Oba tiene dobre rozotri štetcom. Potom si vezmi zlatoružový trblietavý tieň a prstom ho nanes do stredu viečka. Na záver si nanes svetlý trblietavý tieň do kútika oka a pod obočie. Pozdĺž rias si nanes tmavohnedú ceruzku a líčenie dokonči riasenkou. Na pery použi tmavoružovú ceruzku a rúž.





V produktovom rade Ak ti binge watching Bridgertonu nie je cudzí, určite si si všimla, že všetky herečky sa ráno zobudia fresh – bez kruhov pod očami a so žiarivou pleťou. Keďže v bežnom živote je to trochu inak, ty ráno po prebudení možno oceníš rozjasňujúcu bombu vo forme hydrogélových vankúšikov pod oči HYDRO X∙CELL od značky Astrid . Obsahujú kyselinu hyalurónovú a kofeín, ktoré ti pomôžu prekrviť a hydratovať očné okolie.V produktovom rade HYDRO X∙CELL nájdeš okrem krému, séra a vankúšikov aj micelárnu vodu, čistiaci gél na tvár a očný krém. Všetky dostupné produkty si môžeš pozrieť na tomto odkaze

Sabrina Carpenter Espresso makeup 💄

Letný hit Espresso momentálne na nás vyskakuje takmer všade – vo videách na Instagrame, v rádiách či playlistoch vo fitku. Na sociálnych sieťach trenduje nielen nový singel od speváčky Sabriny Carpenter, ale aj návody, ako si vytvoriť jej účes a make-up. Tento „retro Barbie look“ sa síce nehodí každému, ale stojí za vyskúšanie.